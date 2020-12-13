Edirne'de nehirlerin debileri 3 kat artı

SON 90 yılın en kurak dönemini geçiren Edirne'de, son yağışlarla birlikte dip seviyede akan Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 3 kat arttı. DSİ, verilerine göre, geçen hafta debisi 60 metreküp/saniye olan Meriç, 160 metreküp/saniyeye, 2 metreküp/saniye debisi ölçülen Tunca ise 7 metreküp/saniyeye ulaştı.

Son 90 yılın en kurak yılını geçiren Edirne'de, gölet ve barajlarda doluluk oranı kritik noktalara düşerken, tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan ve taşkınlarla yıllarca gündeme gelen Meriç ve Tunca nehirleri de dip seviyeyi gördü. Mevsim yağışlarını almayan kentte geçen hafta DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nin debisi 2 metreküp/saniye kadar düşerken, adacıklar oluşan Meriç Nehri ise 60 metreküp/saniyeyi gördü. Kuruyan Meriç Nehri'nde oluşan adacıklarda kuşlar yeni yaşam alanı oluştururken Tunca Nehri'nde ise düşük su seviyesi alg patlamasına (su yosunu) neden olmuştu.MERİÇ VE TUNCA'NIN DEBİLERİ ARTTIMeriç ve Tunca nehirlerindeki gözle görülür artış, debileri 3 kat artmasına neden oldu. DSİ Edirne 11'nci Bölge Müdürlüğü son yaptığı ölçümlerde 2 metreküp/saniye olan Tunca Nehri, 7 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Meriç Nehri'nin ise 60 metreküp/saniyeden 3 katı artarak 160 metreküp/saniyeye ulaştığı açıklandı. Yetkililer, nehirdeki artışların Bulgaristan 'da ve bölgenin yağış almasından kaynaklandığını açıkladı. Bölge halkı nehirlerde debilerin artmasını sevinçle karşıladı. Edirne'de restoran işletmeciliği ve çiftçilikle uğraşan Osman Almadık, yaşanan kuraklıktan çok etkilendiklerini belirterek, "Nehir debilerindeki düşüş biz çiftçileri endişelendirdi. Ben hiç böyle bir kuraklık görmedim. Geçen günlerde kuşların adacıklar üzerinde yaşadığı nehir şimdi güzel akıyor. İnşallah suyun debisindeki artış devam eder" dedi.Meteoroloji verilerine göre Edirne'de son 3 günde metre kareye 14 kilo yağış düştü. Kentte yer yer artarak yağan yağmurun Salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.DSİ: TAŞKIN OLMAYACAK

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Edirne'de etkili olan yağışın Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini yükselteceği ancak taşkın riski oluşturmayacağı belirtildi. Açıklamada, "Bulgaristan'da Meriç, Tunca ve Arda nehirleri havzalarında yapılan tahminlere göre yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği beklenmektedir. Yapılan modellemelere göre Tunca Nehri'nde su miktarının 40 metreküp/saniye, Meriç Nehri'nde ise 750 metreküp/saniye civarlarına kadar yükselebileceği ancak herhangi bir taşkın riski oluşturmayacağı beklenmektedir. Nehir güzergahları ve yakınlarında etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı