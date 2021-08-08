Edirne'de motosiklet, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Edirne'de motosiklet, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'de motosiklet, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de dönmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ise yaralandı.

Edirne'de dönmek için manevra yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ise yaralandı.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'ndeki Kızılmescit Sokak'ta, Ali Emir Özölmez idaresindeki 22 ABB 900 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyrederken Polisoğlu Sokak'a dönmek için manevra yapan R.T. idaresindeki 22 LV 614 plakalı otomobile çarptı.

Devrildikten sonra sürüklenen motosiklet, park halindeki 22 BC 530 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Özölmez ve motosikletin arkasında bulunan yolcu A.C.E. yaralandı.

Sürücü Özölmez, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. A.C.E'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yapılan ölçümde otomobil sürücüsü R.T'nin 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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