Edirne'de kayıp kişinin cesedi bulundu Edirne'nin Keşan ilçesinde, 6 gündür haber alınamayan 73 yaşındaki İsmail Gökmen'in cesedi bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 6 gündür haber alınamayan 73 yaşındaki İsmail Gökmen'in cesedi bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden 20 Mart'ta ayrılan ve bir daha haber alınamayan Gökmen'in yakınları, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Polis, AFAD İl Müdürlüğü ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği ekipleri, yaşlı adamı bulabilmek için Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceledi.

Gökmen'in en son Yeni Mahalle Rasim Ergene Caddesi Doruk Life Konutları önünden geçtiğini belirleyen ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

İlçe Jandarma Komutanlığının da katıldığı ve drone kullanılan aramada, Gökmen'in cesedi, 700 Evler TOKİ Konutları mevkisindeki dere yatağında bulundu.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA