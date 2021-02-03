Edirne'de Karma OSB'ye bilirkişiden olumsuz rapor
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Edirne'de Karma OSB'ye bilirkişiden olumsuz rapor

03.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:30
Edirne'de Karma OSB'ye bilirkişiden olumsuz rapor

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde, tarımsal açıdan birinci öncelikli korunması gereken alana yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) imar planlarının iptali için köylülerin açtığı davada, bilirkişi heyeti, projeyle günlük hayatın, sağlığın, tarım ve...

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde, tarımsal açıdan birinci öncelikli korunması gereken alana yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) imar planlarının iptali için köylülerin açtığı davada, bilirkişi heyeti, projeyle günlük hayatın, sağlığın, tarım ve orman arazilerinin olumsuz etkileneceği yönünde rapor verdi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne İl Özel İdaresi tarafından kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne karşı çıkan köylülerin, Edirne İdare Mahkemesi'nde imar planlarının iptali için açtığı davada bilirkişi heyeti ikinci kez raporunu açıkladı.Türkiye'nin tarım merkezi olan Trakya Alt Bölgesi'nde verimli tarım topraklarının yitirilmemesi açısından duyarlılıkların dikkate alınması ve değerlendirmelerin kamu yararını öne çıkaran yaklaşımlarla ve özenle yapılmasının gerektiği belirtilen bilirkişi heyeti raporunda, "Dava konusu alanın, öngörülen Organize Sanayi Bölgesi kararı ile yapılaşmaya açılması Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 Ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planı bütününe hakim olan tarım alanlarının korunması önceliği ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda koruma-kullanma dengesinin sağlanması hedefine uyumlu görülmemektedir" ifadelerine yer verildi.


Edirne'de Karma OSB'ye bilirkişiden olumsuz rapor
Edirne'de Karma OSB'ye bilirkişiden olumsuz rapor
Edirne'de Karma OSB'ye bilirkişiden olumsuz rapor
Edirne'de Karma OSB'ye bilirkişiden olumsuz rapor
Edirne'de Karma OSB'ye bilirkişiden olumsuz rapor
Edirne'de Karma OSB'ye bilirkişiden olumsuz rapor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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