Edirne'de kadınlarla sepet ören KEFEK Başkanı Fatma Aksal Açıklaması

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'deki Rumeli Kültür Sanat Akademisi'nin atölyesinde kadınlarla sepet ördü.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Devecihan Kültür Merkezi'ndeki akademinin sepet atölyesini ziyaret edip kursiyer kadınlarla sohbet eden Aksal, usta öğreticilerden bilgi alarak sepet ördü.

Aksal, gazetecilere, akademide Edirnekari, hüsnühat, süpürgecilik, desenleme, sepet örücülüğü, kispet saraciye, mis sabun, çinicilik ve saray mutfağı atölyelerinde çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Kadınların hayatın her alanında yer aldığını belirten Aksal, "Kadınların üretime de istihdama da katılmasını çok önemsiyoruz. Kadınlar nüfusun yarısını oluşturuyor ve olmazsa olmazımız. Tüm kadınlarımıza kurslara katılmalarını tavsiye ediyoruz. El becerileri öğreniyorlar, tabii işin ekonomik boyutu da var, aynı zamanda aile bütçesine katkı sağlıyorlar." dedi.

Kendisinin de ilk kez sepet ördüğünü anlatan Aksal, "Çok marifetli değilim el becerisinde ama usta öğreticilerimiz çok iyi yapıyor. Biraz biz de denedik. Ebru çok dikkatimi çekiyor, inşallah bir gün ebru yapmak istiyorum. Hat sanatı atölyesini de gezdik ama yapabileceğim bir sanat değil, tabii ki o da çok keyifli." diye konuştu.

Usta öğretici Özlem Durmaz da kursa katılan kadınların evlerinde kullanabilecekleri sepetleri yapmayı öğrendiğini, sepetin daha önce kamış ve sazdan yapıldığını, günümüzde bambuyla yaptıklarını aktararak, "Mutfakta meyve, sebze veya bakliyat gibi ürünleri bu sepetlere koyabiliriz. Banyolarda kirli sepeti veya sabun sepeti olarak kullanabiliriz." dedi.

Durmaz, atölyeye katılan ilk grup 12 kadına 128 saat eğitim verileceğini belirtti.

Kursiyerlerden Esin Küçükusta ise hafta boyunca atölye çalışmalarına katıldığını ve çok memnun kaldığını ifade etti.