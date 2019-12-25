Edirne'de hurda kamyoneti sahte plakayla kullanan kişiye 11 bin lira ceza kesildi

25.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:30

Edirne'nin Keşan ilçesinde, hurdaya ayrılan kamyoneti sahte plaka takarak kullanan kişiye 11 bin 54 lira ceza verildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İspat Cami Mahallesi'nde yaptıkları kontrolde, durumundan şüphelendikleri bir kamyoneti durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü R.Ö'nün ehliyetinin olmadığı, trafikten çekilerek hurdaya ayrılan kamyonete ise sahte plaka taktığı belirlendi.

Sürücü R.Ö'ye 11 bin 54 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA