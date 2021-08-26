Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikleti kullanan kurye yaralandı
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Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikleti kullanan kurye yaralandı

Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikleti kullanan kurye yaralandı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye yaralandı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında motosikletli kurye yaralandı.

Kentteki restoranda kuryelik yapan Yılmaz Tek'in kullandığı 22 ABE 059 plakalı motosiklet, Talatpaşa Caddesi'ndeki kavşakta Ümit Gültekin yönetimindeki Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne ait 22 AAP 369 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen kurye yaralandı. Bu sırada caddedekiler yaralı sürücüye yardım etmeye çalıştı.

Motosiklet sürücüsü, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazazedeye yardım edenlerden Fikri Ocak, "Lütfen otomobil sürücüleri, motosikletlilere trafikte dikkat etsinler. İki tekerlilere dikkat etsinler, onlar da çoluk çocuğuna ekmek götürüyor. Gencecik çocuklarımız trafik kazalarında ölüyor. Lütfen dikkat edelim." dedi.

Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikleti kullanan kurye yaralandı
Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikleti kullanan kurye yaralandı
Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikleti kullanan kurye yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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