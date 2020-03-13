Edirne'de doktorlardan 'şiddete dur' mesajı TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, sağlıkta şiddet konusunda verilen cezaların caydırıcı olmadığını belirterek, "Bu nedenle sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınıyor ve tüm paydaşların büyük bir çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, sağlıkta şiddet konusunda verilen cezaların caydırıcı olmadığını belirterek, "Bu nedenle sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınıyor ve tüm paydaşların büyük bir çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

?Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ratip Kazancıgil Sağlık Bilimleri'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Edirne Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Özlem Önak ve çok sayıda öğretim üyesinin katıldığı törende, meslekte 30 ve 50'inci yılını dolduran akademik personele plaket ve hediye verilirken, doçentlik sınavını başarıyla geçen öğretim üyeleri ise belgelerini aldı.

'SAĞLIKTA ŞİDDETE VERİLEN CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL'TÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, sağlıkta şiddet konusunda verilen cezaların caydırıcı olmadığına dikkat çekerek, tüm paydaşların bu konuda ortak çalışması gerektiğini dile getirdi. Demir, "Baktığınızda sağlıkçıların ne kadar kutsal bir meslek olduğunu görüyorsunuz. Nitekim üniversiteler tatil oluyor ama sağlıkçılar çalışıyor. Doktorun tatili yok, yine canla başla ülkemiz ve bireyin sağlığı için elinden geleni yapıyor. Tıphane-i Amire 1830'larda bile özel statüde iken bugün şiddet ile yüz yüze ve her an saldırı altında hizmet vermek durumunda doktorlar. Verilen cezaların caydırıcı olmayacağı açık, hekimlik mesleğinin toplum gözünde aynı saygın seviyeye çıkarılması için uygun kültürün geliştirilmesi ve bunun öğretilmesi gerekmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınıyor ve tüm paydaşların büyük bir çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.'İYİ HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ'Edirne Tabip Odası Genel Sekreteri Özlem Önal ise sağlık çalışanları olarak güvenceli bir çalışma ortamı istediklerini belirtti. Önal, "Kışkırtılmış sağlık talebinin yarattığı, kışkırtılmış şiddetin kurbanı olmaktan, sözlü, fiziksel şiddete uğramaktan, darp edilmekten hatta ölmekten usandık artık. Şiddetsiz bir ortamda, emeğimizin karşılığını alarak, iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Sayılara boğulmadan, performans baskısı olmadan, hastalara yeterli süre ayırarak, hakarete maruz kalmadan, iyi hekimlik yapmak istiyoruz. Ülkemizden, geleceğimizden, iyi hekimlikten, ücretsiz ulaşılabilir sağlık hakkından umudumuzu kesmiyoruz. Yeter ki bize, çalışılabilir, yaşanabilir ve bilim yaratılabilir bir sağlık ortamı sunulsun" dedi.YILIN HEKİMLERİNE ÖDÜL

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ise hekimliğin kutsal bir meslek olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından meslekte 30 ve 50'inci yılını dolduran akademik personele plaket ve hediye verilirken, doçentlik sınavını başarıyla geçen öğretim üyeleri ise belgelerini aldı. Törende ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yılın hekimi seçilen 1'nci basamaktan Dr. Meltem Sözer Yavuz ve 2'nci basamaktan Opr. Dr. Osman Kaplaner, ödüllerini İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan'dan aldı.

Kaynak: DHA