Edirne'de "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Edirne'de uygulama yapıldı.

Talatpaşa Caddesi'nde yapılan uygulamaya katılan Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, durdurulan araç sürücülerine ve yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı, bilgilendirici broşür dağıttı.

Vali Canalp, gazetecilere, emniyet kemeri takmanın araca binildiğinde birkaç saniye alan basit bir işlem olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşlardan otomatik bir refleks olarak araca bindiklerinde ellerinin emniyet kemerine gitmesini rica ettiklerini belirten Canalp, "Bu şehir içi yollarda, şehir dışı yollarda olabilir fark etmiyor çünkü bir kaza geçiyorsanız bunun aracın yüksek hızda olması gerekmiyor. Düşük hızlarda bile bir araç başka bir araçla çarpıştığı zaman sakatlamalarla karşılaşabileceğimiz sıkıntılar ortaya çıkıyor. Lütfen tüm vatandaşlarımız emniyet kemeri takmaya çok büyük önem göstersinler." diye konuştu.

AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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