Edirne'de asayiş

Edirne'de hafta sonu hayvan hırsızlıkları nedeniyle hayvancılık yapan 3 kişi jandarmaya başvurdu.

Kemalköy köyü ile Uzunköprü ve Enez ilçelerinde jandarmaya başvuran hayvan yetiştiricileri ahırlarından hayvanlarının çalındığı iddiasında bulundu.

Jandarma çalındığı iddia edilen 10 koyun, 13 kuzu ve 1 buzağının bulunması için çalışma başlattı.

-Aracını muayeneye götürdüğü istasyonda dayak yediğini iddia etti

Edirne'de bir kişi muayene için aracını götürdüğü istasyonda dövüldüğünü iddia etti.

H.İ.Y'nin iddiasına göre, otomobilini götürdüğü istasyonda aracının bazı eksikleri nedeniyle muayeneden geçememesi üzerine istasyon çalışanlarıyla tartışmaya başladıklarını ileri sürdü.

H.İ.Y jandarmaya yaptığı başvuruda istasyon görevlisi 5 kişi tarafından darp edildiğini iddia etti.

-Askeri yasak bölgede yakalandı

İpsala'da askeri yasak bölgede yakalanan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıcaali köyü askeri yasak bölgesinde hudut askerlerince bir kişi yakalandı.

Yakalanan M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA