Edirne'de AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Ak Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı başladı.

Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemalettin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Partinin neferlerinin her zaman eğitime inanan, kendini geliştiren, kendine güvenen bireyler olduğunu söyledi.

Aynı zamanda teşkilat bilincini, birlik ve beraberliği pekiştirerek diri tutacak gelişmelere de açık ve hazır olduklarını belirten İba, "İşte bu teşkilat akademimiz de bizleri bir tutacak, diri tutacak ve içimizdeki güçlü dinamikleri harekete geçirecektir. Bu iki günün sonunda, her zamankinden daha da güçlü, her zamankinden daha da 'biz' ve her zamankinden daha da 'bir' olacağız." diye konuştu.

Batının milli ekonomiyi hedef aldığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Ne Zaman ki Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız zalimlere 'Bir dakika' dedi. Ne zaman ki bu ülke, sanayide, savunmada, bilimde fersah fersah yol kat etmeye başladı, ne zaman ki bu ülke, üreticisini girişimcisini destekledi, ne zaman ki bu ülke, denizleri aşan yollar, dağları delen köprüler yapmaya başladı, ne zaman ki bu ülke, hava yolunu halkın yolu yaptı, işte o zaman, Batı, karşısındaki güçlü Türkiye ile yüz yüze geldi. Elbette ki güçlü Türkiye, çıkar odaklarının işine gelmedi. Şimdi de ülke siyasetimizi ekonomik araçlarla dizayn etmeye çalışıyorlar. Bilmedikleri şey şu. Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile, tek bir adımla başlar. Bizler o ilk adımı yıllar önce atan liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürümeye ve koşmaya devam edeceğiz."

İnanç ve milli şuurla, inanmışlıkla, ekonomik saldırıların da üstesinden geleceklerini dile getiren İba, devletin her zaman milletinin yanında olduğunu, milletin de devleti asla yalnız bırakmayacağını vurguladı.

İçinden geçilen günlerin milletin varoluş mücadelesinin günleri olduğunu aktaran İba, "Bizler burada, sahibi Türk milleti olan bir davanın temsilcileriz. Bizler vatan aşkıyla hizmet etme amacıyla milletimizin gönlünde yer edinmiş bir davanın temsilcileriyiz. Bizi sıradan bir siyasi partiden farklı kılan da işte tam olarak bu aşk bu gönül birliğidir." ifadelerini kullandı.

İba'nın konuşmasının ardından AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun bir sunum gerçekleştirdi.

Gün boyunca sunumlarla devam edecek eğitim programı yarın sona erecek.