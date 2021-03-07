Edirne'de 8 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesine soruşturma
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Edirne'de 8 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesine soruşturma

07.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:43
Edirne'de 8 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesine soruşturma

EDİRNE'de merkeze bağlı Bosnaköy yakınlarında bir arazide, 8 yavru köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak öldürülmüş halde bulundu.

EDİRNE'de merkeze bağlı Bosnaköy yakınlarında bir arazide, 8 yavru köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılarak öldürülmüş halde bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, otopsileri  yapılan köpeklerinin 4'ünün yakıldığı belirlendi, diğerlerine ise durumları çok kötü olduğu için otopsileri yapılamadı.

Edirne'de vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği NATO Köprüsü olarak bilinen Bosnaköy yakınlarındaki bölgede vahşet yaşandı. İddiaya göre, önceki gün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hayvanseverlerin besleme yaptığı alanda bulunan 8 yavru köpeği yakarak öldürdü. Olayı, kokular üzerine bölgeye gelen vatandaşlar fark etti. Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaparken, öldürülen köpekler Edirne Belediyesi  Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Köpeklerin öldürülmesiyle ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatarak hayvanlara otopsi yapılmasını istedi. Bakımevinde veterinerlerin yaptığı otopside yavru köpeklerin 4'ünün yakılarak öldürüldüğü belirlendi, diğerlerinin ise durumlarının çok kötü olduğu için otopsileri gerçekleştirilemedi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Edirne'de 8 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesine soruşturma
Edirne'de 8 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesine soruşturma
Edirne'de 8 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesine soruşturma
Edirne'de 8 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesine soruşturma
Edirne'de 8 yavru köpeğin yakılarak öldürülmesine soruşturma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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