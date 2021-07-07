Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi oteller doldu

Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi otel rezervasyonları doldu.

Edirne'de 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi otel rezervasyonları doldu.

Bu yıl er meydanına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirleri kapsamında kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacak olmasına rağmen büyük ilgi gösteriliyor.

"Yağlı güreşin olimpiyatı" sayılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerinde takip etmek isteyen yerli ve yabancı izleyiciler, otel rezervasyonlarını aylar öncesinden yaptırdı.

Öte yandan konaklama için bütçe ayırmayan ve yer bulamayan güreşseverler ise bu yıl da yeşil alan ve parklarda kalacak.

Otellerde sıkı salgın tedbirleri

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi ve otel işletmecisi Gökhan Balta, AA muhabirine, Kırkpınar'ın geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadığını anımsattı.

Bu yıl Sağlık Bakanlığının öngördüğü tedbirler kapsamında güreşlerin yapılacağını belirten Balta, "Yoğun bir katılım bekliyoruz. Gelen rezervasyonlar da bu şekilde. Çok yoğun bir talep oluşmaya başladı. Eskiden 1-2 gece için rezervasyonlar vardı ancak bu yıl rezervasyonlar 3-4 geceye çıktı." dedi.

Balta, salgın tedbirlerini uygulayarak misafirlerini ağılayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bakanlığımız turizm ve belediye belgeli diğer tesislerde sertifika uygulaması yaptı. Bu sertifika uygulamaları bizim gibi konaklama tesislerinde biraz detaylı ve sert. Kapıdan girdiğiniz andan itibaren oda, asansör kullanımı, kahvaltı salonları ve diğer alanlarda sosyal mesafe ve maske kullanımına çok dikkat ediyoruz. Herhangi bir sorun yaşanmaması için misafirlerimize sürekli uyarılarımızı yapıyoruz. İyi bir Kırkpınar geçireceğimizi düşünüyorum."

Salgının yaklaşık 2 yıldır insanların hayatını etkilediğini vurgulayan Balta, güreşleri izleyecek seyircilerin tribünde sosyal mesafe ve maske kullanımına özellikle dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

"Şehrimiz, güreşseverler ve pehlivanlar Kırkpınar'ı özledi"

Otel işletmecisi ve yerel tarihçi Cengiz Bulut da 1361 yılında Edirne'nin fethinden sonra Kırkpınar güreşlerinin başladığını anlattı.

Kırkpınar'ın 660 yıldır devam ettiğini belirten Bulut, "2020 yılında koronavirüs nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 3'te 1 oranında seyirciyle güreş müsabakaları yapılacak. Şehrimiz, güreşseverler ve pehlivanlar Kırkpınar'ı özledi. Cihan pehlivanlarının güreştiği alana gelmek istiyorlar. Oteller de buna bağlı olarak doldu." dedi.

Bulut, Kırkpınar zamanı Edirne'ye gelecek misafirleri en iyi şekilde salgın tedbirlerine uyarak ağırlayacaklarını dile getirdi.

Kırkpınar'ın Edirne için çok önemli olduğunu anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"1361 yılında akıncıların gelerek Edirne sınırları içerisinde bu yöreleri fethederken kendi aralarında güreşleriyle beraber başlıyor bu efsane. Efsaneye göre 40 güreşçi güreş tutuyor bu alanda. Pehlivanlar çok uzun süre yorgunluktan bitap düşerek burada vefat ediyorlar. Diğer arkadaşları onları oraya gömüyorlar ve Rumeli'nin fethine devam ediyorlar. Aylar geçtikten sonra geldiklerinde görüyorlar ki burada 40 pınar doğmuş ve akarsu haline gelmiş. Onların anısına ilk gün burada güreş tutuyorlar. ve bu gelenek, 660 yıldır savaşlar, kıtlık ve yokluğa rağmen devam etti. Geçen yıl yapılamayan güreşler bu yıl yapılacak. Kırkpınar, Türk tarihinde çok önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci