EDİRNE 'de 65 yaş ve üstüne 9-8'lik ezgilerle moral konseri Edirne'de 65 yaş ve üstüne 9-8'lik ezgilerle moral konseriTÜRKİYE genelinde yeni normalleşme sürecinde beşinci kez sokağa çıkma izni uygulanan 65 yaş ve üstü için Edirne'de Belediye Bandosu parkta konser verdi.

Edirne'de 65 yaş ve üstüne 9-8'lik ezgilerle moral konseri

TÜRKİYE genelinde yeni normalleşme sürecinde beşinci kez sokağa çıkma izni uygulanan 65 yaş ve üstü için Edirne'de Belediye Bandosu parkta konser verdi. Uzun süre sonra canlı müziğe kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 9-8'lik parçalar eşliğinde sosyal mesafe kuralına uyarak dans etti.

Yeni normalleşme sürecinde Pazar günleri 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için kent merkezinde bulunan Polis Parkı'nda konser verildi. Edirne Belediye Bandosu tarafından verilen konserde hem nostaljik hem de Trakya yöresine özgü 9-8'lik parçalar çalındı. Yaşlı vatandaşlar uzun süre sonra canlı müzikle buluşmanın keyfini yaşarken, mutluluklarını dans ederek gösterdi.

Sokağa çıkma izninde 65 yaş ve üstü vatandaşlara moral vermek için konser etkinliği düzenlediklerini belirten Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu; "Büyüklerimiz, kıymetlilerimize sokağa çıkma yasağında bir ara veriliyor 2 ile 8 saatleri arasında. biz de Edirne Belediyesi olarak burada bandomuzla beraber bir müzik ziyafeti veriyoruz. Aynı zamanda maske ve dezenfektan dağıtıyoruz. Müzikle bir destek ve moral verelim istedik. Neden müzikle, 9-8'likle moral veriyoruz? İmmün sisteminin dayanıklı olması için bazı donelere ihtiyaç var. Beslenme, temiz hava ve en önemlilerden biri de moral. İşte bu immün sistemini yükseltip moral vermek için de 65 yaş üstü sokağa çıktığı zaman onlara 9-8'lik ritimlerimizle destek veriyoruz. Yani biz inanıyoruz ki; moral olarak da yüksek olan insanlar bu virüsü yenebilirler. Biz buna çok inanıyoruz" dedi.

Ailesiyle müzik dinlemek için parka gelen 68 yaşındaki Aynur Özdemir de; "Uzun süre sonra sokağa çıktık ve burada konser olduğunu gördük. Müzikle buluşmak çok güzeldi. Mutluyuz, huzurluyuz. Umarız bunun devamı gelir" dedi.

68 yaşındaki Ali Yetiş ise; "Yaklaşık 60 gündür evdeydim çıkmıyordum. Bugün burada müzikle karşılaştık. İnanılmaz mutlu olduk. Ben de kendimi tutamadım oynadım, müziklere eşlik ettim. Umarız devam gelir" diye konuştu.

Kaynak: DHA