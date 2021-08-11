Edirne'de 50 köyün içme suyu elektriği güneş enerjisiyle sağlanacak
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Edirne'de 50 köyün içme suyu elektriği güneş enerjisiyle sağlanacak

Edirne'de 50 köyün içme suyu elektriği güneş enerjisiyle sağlanacak
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 50 köyün içme suyu elektrik maliyetinin karşılanacağı Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerji Santrali düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 50 köyün içme suyu elektrik maliyetinin karşılanacağı Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerji Santrali düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Salarlı köyünde 23 dekarlık alanda 1368 panel ve 5 inverterden oluşan 550 KW gücünde güneş enerji santrali oluşturuldu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, santralin açılışında, güneş enerjisinin önemli enerji kaynaklarından olduğunu söyledi.

Güneş enerjisinin çevreci bir kaynak olduğuna değinen Canalp, "Akıllı şekilde kullandığımız ve planladığımız zaman yeşil enerji doğaya zarar vermeyen enerjidir. Karbon salınımı olmayan ve geleceğin enerjisidir." diye konuştu.

Edirne'de "3 Nehir 1 Şehir" projesi ile Meriç Nehri üzerinde yeşil enerjiyi faaliyete geçireceklerini anlatan Canalp, "Dünyada en fazla arşimet türbini bu projede kullanılacak. 14 arşimet türbini Meriç'in potansiyel suyunu enerjiye dönüştürerek 4 bin 800 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamış olacak. Bu projenin de hep birlikte açılışını gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin artan enerji kaynaklarının ihtiyacını yerli ve milli kaynaklardan karşılamak için mücadele ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin kendi gemileriyle Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz ve petrol aramalarının bu konudaki en önemli örnek olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Müjdeler geldi. İnşallah 2023 yılında ülkemizi kendi doğal gaz enerjimizle buluşturacağız. Aynı zamanda ülkemizi bir enerji koridoru haline getirmek için de mücadele ediyoruz, kuzeyden güneye. Kendi bölgemizden de geçen Azeri doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP projesinin açılışını gerçekleştirdik."

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise küresel iklim değişikliğiyle doğal enerjinin önem kazandığını aktardı.

Orman yangınlarının tüm ülkeyi üzdüğüne değinen Gaytancıoğlu, "Su lazım, suyun da ekonomik olması lazım. Köyleri gezdiğimizde görüyoruz ki içme suyu birliğinin en önemli sıkıntısı elindeki bütçeyi tamiratlara ayırması. Bu elindeki bütçeyi şimdi daha ekonomik kullanacaklar. Enerji maliyetleri güneş enerjisinden dolayı düşecek. Projeye emek verenlere teşekkür ederim. " ifadelerini kullandı.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan da ilçedeki 50 köyün içme suyu elektrik maliyetinin karşılanacağını aktardı.

Konuşmaların ardından güneş enerji santrali kurdele kesilerek açıldı.

Törene, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Vali Canalp ve beraberindekiler Salarlı köyündeki kahvehanede köy sakinleriyle sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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