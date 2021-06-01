Edirne'de 5 Haziran'da düzenlenecek Edirne 1. Kürek Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor
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Edirne'de 5 Haziran'da düzenlenecek Edirne 1. Kürek Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor

Edirne'de 5 Haziran'da düzenlenecek Edirne 1. Kürek Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne'de Meriç Nehri'nde hafta sonu düzenlenecek 1. Edirne Kürek Festivaliyle ilgili son hazırlıklar sürüyor.

Edirne'de Meriç Nehri'nde hafta sonu düzenlenecek 1. Edirne Kürek Festivaliyle ilgili son hazırlıklar sürüyor.

Kürek sporunun Edirne'de yaygınlaşması amacıyla kurulan TED Edirne Koleji Kürek Takımı kentteki ilk kürek festivalini düzenleyecek.

5 Haziran'da Meriç Nehri'nde düzenlenecek festivale birçok kürek sporcusu ve sporsever katılacak.

Türkiye'de 42'inci, liseler düzeyinde ilk kürek kulübü olan TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı ve TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba, festivale davet için il protokolünü ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret eden İba, Canalp'i festivale davet etti.

İba, Meriç Nehri'nin Türkiye parkuru yapmayı ve kentin spor turizmine de katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti. İba'yı tebrik ederek başarı dileyen Canalp, organizasyonun geleneksel hale gelmesi için gerekli desteğin verileceğini kaydetti.

İba, programına Belediye Başkanı Recep Gürkan ziyaretiyle devam etti.

Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven'in de katılacağı program, protokol konuşmaları, kürek takımlarının antrenmanı, ergometre yarışları ve plaket töreni şeklinde gerçekleşecek.

Edirne'de 5 Haziran'da düzenlenecek Edirne 1. Kürek Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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Edirne'de 5 Haziran'da düzenlenecek Edirne 1. Kürek Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor - Haberler
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