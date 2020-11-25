Edirne'de 36 saat su kesintisi yaşanacak
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Edirne'de 36 saat su kesintisi yaşanacak

25.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 25.11.2020 22:16
Edirne'de 36 saat su kesintisi yaşanacak

Edirne Belediyesi, Süleoğlu Barajı'ndan bağlantı yapılması nedeniyle, perşembe günü saat 13.00'den itibaren kent merkezinde 36 saat su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

Edirne Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kente su sağlayan Kayalıköy Barajı'nda aşırı kuraklık sebebiyle aktif doluluk oranının yüzde 3 seviyesine indiği belirtildi.

Açıklamada, Kayalıköy Barajı'ndan su alınamayacağı için içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı'ndan sağlanacağı, Süloğlu isale hattının Kayalıköy isale hattına Küküler Köyü mevkisinde bağlantı çalışması sebebiyle kesinti yaşanacağı duyuruldu.

"ŞEHİR MERKEZİNE 36 SAAT SU VERİLMEYECEK"

Kesintiye karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Edirne merkez içme suyu ihtiyacını karşıladığımız Kayalıköy Barajı'nda aşırı kuraklık sebebiyle aktif doluluk oranı yüzde 3 seviyesine inmiştir. Bu sebeple DSİ Bölge Müdürlüğünce baraj su alma yapısındaki vananın kapatılacağı Belediyemize bildirilmiştir. Kayalıköy Barajı'ndan su alınamayacağı için içme suyu ihtiyacı Süloğlu Barajı'ndan sağlanacaktır.

Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı'ndan sağlanabilmesi için Süloğlu isale hattının Kayalıköy isale hattına Küküler Köyü mevkiinde bağlantısı yapılacak olup şehir merkezine su iletimi bağlantı işlemleri tamamlandıktan sonra sağlanacaktır. Bu sebeple 26 Kasım Perşembe günü 13.00'ten itibaren azami 36 saat süre ile şehir merkezine su verilemeyecektir. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Edirne'de 36 saat su kesintisi yaşanacak
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