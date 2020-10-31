Edirne'de 32 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne'de, bir otomobilde 32 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de, bir otomobilde 32 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği rutin kontrollerde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Şüpheli E.H'nin aracında yapılan aramada, 32 şişe kaçak içki ve 36 paket değişik marka ve gramajlarda dana ve domuz etinden harmanlanarak üretilmiş 5 buçuk kilogram işlenmiş et ele geçirildi.

E.H, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar