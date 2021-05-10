Edirne'de 17 günlük tam kapanma kısıtlanmasında sessizlik hakim
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Edirne'de 17 günlük tam kapanma kısıtlanmasında sessizlik hakim

Edirne'de 17 günlük tam kapanma kısıtlanmasında sessizlik hakim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan 17 günlük tam kapanma kısıtlaması kapsamında Edirne'de sessizlik hakim. Büyük ölçüde kısıtlamalara uyan Edirneliler, evlerinde kalarak, korona tedbirlerini uyguluyor, polislerin ise denetimleri aralıksız olarak sürüyor.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan 17 günlük tam kapanma kısıtlaması kapsamında Edirne'de sessizlik hakim. Büyük ölçüde kısıtlamalara uyan Edirneliler, evlerinde kalarak, korona tedbirlerini uyguluyor, polislerin ise denetimleri aralıksız olarak sürüyor.

Tarihi şehrin simgesi Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' dediği Selimiye Cami ve çevresi ile kentin en işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi sessizliğe büründü. Edirneli vatandaşlar, kısıtlama kapsamında evlerinde kalırken, sadece görevli kişiler ve araçlar şehirde görülüyor.

Öte yandan, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kontrollerine aralıksız olarak devam ediyor. - EDİRNE

Edirne'de 17 günlük tam kapanma kısıtlanmasında sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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