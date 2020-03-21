EDİRNE Belediye başkanı pazarcıları tek tek uyardı, maske ve eldiven dağıttı
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Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

EDİRNE Belediye başkanı pazarcıları tek tek uyardı, maske ve eldiven dağıttı

Belediye başkanı pazarcıları tek tek uyardı, maske ve eldiven dağıttıEDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün kurulan halk pazarında esnafa maske ve eldiven dağıttı.

21.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:47
EDİRNE Belediye başkanı pazarcıları tek tek uyardı, maske ve eldiven dağıttı

Belediye başkanı pazarcıları tek tek uyardı, maske ve eldiven dağıttı

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün kurulan halk pazarında esnafa maske ve eldiven dağıttı. Esnafı tek tek uyaran Helvacıoğlu, sebze ve meyvelerin seçilerek alınmasının yasaklandığını hatırlatarak, müşteriler arasında sosyal mesafenin korunmasını istedi. Bazı pazarcılar ise sebze ve meyveleri poşetleyerek satışa sundu.

Keşan'da her hafta Cumartesi günleri kurulan halk pazarında koranvirüse karşı alınan önlemler arttırıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, esnaf odası başkanlarıyla birlikte sabah saatlerinde pazaryerince incelemede bulundu. Helvacıoğlu, esnafa maske ve eldiven dağıtarak, hijyen kurallarına uymaları, müşteriye sebze-meyve seçtirmemeleri ve sosyal mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulundu. Pazaryerinde hava sirkülasyonunun sağlanması amacıyla tezgahların üzerine branda çekilmezken, bazı pazarcılar ise sebze ve meyveleri poşetleyerek satışa sundu.

'BUGÜN BİR SINAV VERİYORUZ'

Mustafa Helvacıoğlu, Trakya'nın en büyük pazarlarından birinin Keşan'da kurulduğunu belirterek, "Tedbirler üst seviyede. Zabıta, emniyet, meclisimiz ve esnaf odalarımızla sahadayız. Burada en büyük sorumluluk esnafımıza düşüyor. Bugün seçmece olmayacak. Alışveriş sırasında sosyal mesafe korunacak. Bugün Türkiye'de örnek pazar olmak için iddialıyız. Bugün bir sınav veriyoruz" dedi.

SEBZE VE MEYVELERİ POŞETLEYEREK SATIŞA SUNDU

Pazarcı esnafı Erkan Yıldız, sebze ve meyveleri poşetleyerek satışa sundu. Yıldız, "Bunu kendimiz düşündük. Böyle daha hijyenik olacağına karar verdik. 1'er kilo halinde elma, portakal, patlıcan ve biberleri poşetleyerek tezgaha koyduk. Buna rağmen müşteri açıktan isterse seçtirmeyerek biz veriyoruz. Müşteri kesinlikle temas etmeyecek. Biz maske ve eldivenlerimizi taktık. Ne istiyorlarsa biz yardımcı olacağız" diye konuştu.

İbrahim Özer de gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Vatandaşımıza alışveriş yaparken her konuda yardımcı oluyoruz. Neye ihtiyaçları varsa en titiz şekilde karşılıyoruz. Seçmece artık olmayacak. Biz seçerek vatandaşımıza vereceğiz" dedi.

Pazardan alışveriş yapanlar da koronavirüse karşı alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi. Öte yandan belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla alışverişlerini tamamlayanların evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

EDİRNE Belediye başkanı pazarcıları tek tek uyardı, maske ve eldiven dağıttı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

EDİRNE Belediye başkanı pazarcıları tek tek uyardı, maske ve eldiven dağıttı

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