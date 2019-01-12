Edirne, AK Parti Belediyeciliğiyle Tanışacak"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı manifestoda AK Parti'nin şehircilik vizyonuna dair çok önemli ipuçlarını bulacaksınız." dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı tarafından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen AK Parti İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısına katılan Karaaslan, AK Parti'nin şehir estetiğinden bahsederken Edirne'de çamurdan altyapı eksiklerinden bahsedildiğini ifade ederek "Edirne bunu hak ediyor mu?" diye sordu, salondakiler ise "hayır" cevabını verdi.

Karaaslan, Edirne'nin 31 Mart'tan sonra AK Parti belediyeciliğiyle tanışacağını, tevazu, samimiyet ve gayretle "Önce Millet Önce Memleket" sloganıyla bunu başaracaklarını söyledi.

İstanbul'un kaderini değiştiren "Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin" Edirne'nin de kaderini değiştireceğini dile getiren Karaaslan, "Burası daha iyisini hak eden bir şehir. İşte bu nedenle inanıyoruz ki hizmet belediyeciliğinden yana Edirne halkımız oylarını kullanacak. Edirne gerçek anlamda hizmetle bu seçimlerde tanışacak." dedi.

AK Parti'nin açıklanacak manifestosunda şehircilik anlamında da önemli noktalar olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde açıklayacağı manifestoda AK Parti'nin şehircilik vizyonuna dair çok önemli ipuçlarını bulacaksınız. Biz inanıyoruz ki bu kadrolarda bu coşku olduğu sürece şehirlerimiz gelişmeye ve dünya çapında söz sahibi olmaya devam edecek." diye konuştu.

Karaaslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz politikalarımızı gündelik tartışmalara hapsetmiyor, kısır tartışmalar içinde yok etmiyoruz. 2023 ve arkasından 2053 vizyonu ve 2071 ile birlikte ilk kez Türkiye için hayal kurduk yeniden. Ben Samsum milletvekiliyim Samsun'da 2019 yılının tabii ki başka bir anlamı var. Sadece Samsun için değil Türkiye için. 2019 aynı zamanda 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün o attığı ilk adımın tarihidir. Samsun bu anlamda bir şehir ya da bir mekan değildir sadece aynı zamanda bir zaman dilimidir. Bugün biz hakikaten ülkemizde bu 100 yıllık cumhuriyet tarihimizin kazanımları üzerine koymak için, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün dünyada hak ettiği karşılığa erişmesi için mücadele veriyoruz. Bu anlamda hizmet yarışındayız. 'Biz çevreciyiz' diyenlerin, gençleri provokasyonlara alet edenlerin bugün gelmiş olduğu hal ortada. Şimdi plastik poşet dağıtacaklarmış marketlerin önünde, buyursunlar dağıtsınlar, halkın cevabını alacaklarını düşünüyoruz."

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve AK Parti Edirne Belediye Başkanı Koray Uymaz'ın da konuştuğu toplantıda, AK Parti Belediye Başkan Adayları, Abdullah Bostancı (Enez), Aydın Balkan (Havsa), Mehmet Kerman (İpsala), Mustafa Helvacıoğlu (Keşan), İsmail Arslan (Lalapaşa), Nihat Yörük (Meriç), Saim Kulaklı (Süloğlu), Azbiye Ataş (Uzunköprü), Ferat Gülver (Beyendik) Cemal Deniz (Esetçe) Necmettin Parazik (Kırcasalih) Salih Derin (Küplü), Hasan Çatalkaya (Subaşı), Ufuk Atalay (Yenikarpuzlu), Mustafa Türker (Yenimuhacir) tanıtıldı.

Kaynak: AA