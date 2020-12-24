Edincik 2021 yılında doğalgaza kavuşacak
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Edincik 2021 yılında doğalgaza kavuşacak

24.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:42
Edincik 2021 yılında doğalgaza kavuşacak

Bandırma'da yaklaşık 60 Bin doğal gaz kullanıcısı olduğunu söyleyen Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş Bölge Sorumlu Şirket Müdürü Serdar Delibalta "Bandırma'nın tamamında doğal gaz kullanılıyor.

Bandırma'da yaklaşık 60 Bin doğal gaz kullanıcısı olduğunu söyleyen Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş Bölge Sorumlu Şirket Müdürü Serdar Delibalta "Bandırma'nın tamamında doğal gaz kullanılıyor. Yeni binalar doğal gazı kullanırken eski binaların da büyük bir bölümü doğal gaz tüketimine döndüler. Edincik Mahallesinde de 2021 yılında doğal gaza geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bandırma'da yaklaşık 60 Bin Doğal gaz kullanıcısı olduğunu söyleyen Delibalta, doğal gazın en güvenilir yakıt olduğunu belirterek vatandaşları menfezlerin önemi konusunda uyardı. Kış aylarına girilmesi ile doğal gaz tüketiminin artacağını söyleyen Serdar Delibalta "Bir kez daha altını çizerek belirtmeliyim ki, doğal gaz doğru kullanıldığında en güvenli yakıttır. Bandırma bilindiği üzere rüzgarı olan bir kenttir. Rüzgarı kesme adına bazı mekanlarda menfezler kapatılıyor. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Doğal gaz havadan hafif bir gaz olduğu için yükselme eğilimi gösterir. Bu noktada menfezler hayat kurtaran noktalar haline gelir. Doğal gaz kullanıcılarının, gaz kokusu aldıkları anda öncelikle bulundukları ortamı havalandırmaları gerekir. Ardından önlem olarak doğal gaz vanalarını kapatmalı ve 187 ihbar hattını aramalılar" dedi.

"Kaçak tespit aracımız görev başında"

Açıklamalarına devam eden Serdar Delibalta "Bandırma'da cadde ve sokaklar çok sık kazılıyor. Kazılan noktalarda doğal gaz hattı varsa vatandaşların bizleri bilgilendirmesini istiyoruz. Böylece hatlarımıza hasar verme riski bulunan, gözden kaçmış kazıları da takip etmiş oluruz. Kaçak doğal gazı tespit etme konusunda, özel donanımlı araç ve ekipmanlarla donatılmış kaçak tespit aracımız Bandırma ve Erdek'te cadde ve sokakları gezerek en küçük doğal gaz kaçağını bile tespit edebiliyor. Güvenlik açısından bu uygulamayı oldukça önemsiyoruz. Şirket olarak tüm güvenlik önlemlerini titizlikle alıyoruz. Çok şükür bugüne kadar da sorun yaşanmadı.Abonelerimizin proje dışında doğal gaz tesisatlarında ve bacalarında tadilat yapmamalarını önemle vurguluyoruz. Bu gibi tadilat değişikliklerinde mutlaka şirketimizi bilgilendirmeleri kendi güvenlikleri açısından çok önemli" dedi.

Edincik 2021 yılında doğalgaza kavuşacak

Bandırma'da yaklaşık 60 Bin Doğal gaz kullanıcısı olduğunu söyleyen Aksa Bandırma Doğal Gaz Dağıtım A.Ş Bölge Sorumlu Şirket Müdürü Serdar Delibalta "Bandırma'nın tamamında doğal gaz kullanılıyor. Yeni binalar doğal gazı kullanırken eski binaların da büyük bir bölümü doğal gaz tüketimine döndüler. Edincik Mahallesinde de 2021 yılında doğal gaza geçmeyi hedefliyoruz. Erdek ilçesinde de doğal gaza geçiş süreci devam ediyor. Şu an itibari ile Erdek'te 5 Bin abone doğal gazı kullanıyor. 2021 yılında tüm Erdek'te doğal gaz kullandıracağız. Erdek'te hava kirliliğinin daha şimdiden hissedilir şekilde azaldığını görüyoruz. Doğal gazın tüm Erdek'te kullanılmasıyla bu şehrimizde hava kirliliği sorunu yaşanmayacak. Tüketicilerimizin özellikle oda termostatlarını kullanmalarını öneriyoruz. Oda sıcaklıklarını 21 Dereceye ayarlasınlar. Oda sıcaklığındaki 1 derecelik düşme yüzde oranında tasarruf sağlayacaktır" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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