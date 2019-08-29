Edibe Sözen'in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

29.08.2019 13:04

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



HKÜ Rektör V. Sözen mesajında, "Emperyalistlere karşı milletçe kazanılan en büyük zaferlerden biri kabul edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi. Sözen, şunları dedi:



"Milletimiz, bağımsızlığını korumak ve ülkesine vurulmak istenen zincirlerden kurtulmak için 30 Ağustos 1922'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında kadın,erkek; genç,ihtiyar ve her bir bireyinin cesurluluğu ve kararlığıyla "Büyük Taaruz"u gerçekleştirerek emperyalistlerin emellerini hezimete uğratmıştır. Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek sarsılmaz irademizin bugünlere kadar geldiğini ve hiçbir zaman bağımsızlığımızdan ödün vermediğimizi tarihimize bakarak görebiliyoruz. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da başlayan ve öncesinde de bağımsızlık mücadelelerin yaşandığı coğrafyamızda eşsiz kahramanlık öykülerini bulabiliriz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu ve Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA