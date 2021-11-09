EDHO ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Salı günü mü?

Edho hangi kanalda? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ilk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı aksiyon, suç ve drama türündeki Türk televizyon dizisidir. EDHO ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EDHO yeni bölümü hangi gün ekrana geliyor? Salı mı? merak edilen konular arasında geliyor. İşte ayrıntılar...

EDHO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EDHO dizisi normalde her hafta Salı günleri saat 20:00'da ATV'de ekranlara geliyor.

EDHO yeni sezonu normalde 2 hafta önce Salı günü ekranlara gelecekti. Fakat halen başlamadı ve resmi bir açıklama da yapılmadı.

EDHO NEDEN YOK? BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. Edho'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Dizinin yeni bölümünü dört gözle bekleyen izleyiciye kötü haberi Oktay Kaynarca verdi. Sevilen oyuncu, sosyal medya hesabından dizinin devam etmeyeceğini söyleyerek hayranlarına veda etti.

Oktay Kaynarca'nın paylaşımı;

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han....

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim. Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşça kalın…"

BUGÜN EDHO VAR MI? 9 KASIM EDHO OLACAK MI?

ATV'nin yayın akışına bakıldığında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Aramızdaki Sözler' sineması olacaktır. Kısacası geçen hafta olduğu gibi bugün de EDHO ekranlara gelmeyecek.

ATV 9 KASIM SALI 2021 YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Aramızdaki Sözler

22:20 - Çılgın Sürücü

00:30 - Çılgın Sürücü

ATV yayın akışına göre bugün EDHO ekranlara gelmeyecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU NEDİR?

Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesi anlatılmaktadır. Yeraltı dünyasına giren her adam haksızlıklara başkaldırmaya yemin eder. Güçlenip zenginleştikçe kendisi bu haksızlıkların kaynağı olur…

Hızır Çakırbeyli sevda adamıdır… Sevmekten hiç kaçmaz… Sevilmeyi de pek sever…

Kardeşini, oğlunu, yeğeninin ve ailesinin diğer fertlerini de canından aziz tutar, onlar için fedakar bir "baba"dır… Vefakar bir dosttur… Vazgeçilmez bir ağabeydir. Adil ve cömert bir reistir…

Bu özellikleri onun sonu olacak yerde Hızır'ı yeraltı dünyasında da yüceltir… Sözüne güvenilir, daima iş yapılır bir adam haline gelmişken devletin radarına takılır… Devlet kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için ondan iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu Çakır'a en büyük olma teklifidir…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Alpaslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğenidir.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşidir.

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