EDHO "Emin" kim, gerçek adı ne? Onur Şan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Onur Şan daha önce hangi dizilerde oynadı?

ATV ekranlarında uzun zamandır ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu kadar oyuncuları ile de büyük dikkat çekmektedir. Peki, EDHO "Emin" kimdir, gerçek adı ne? Onur Şan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Onur Şan daha önce hangi dizilerde oynadı?

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi? Salı günleri ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin konusu, aksiyonları ve oyuncu kadrosu büyük ilgi çekmektedir. Türkücü Onur Şan dizide Emin karakteriyle dikkat çekmektedir. Peki, EDHO "Emin" kim, gerçek adı ne? Onur Şan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Onur Şan daha önce hangi dizilerde oynadı?

ONUR ŞAN KİMDİR?

Onur Şan, 24 Temmuz 1981 yılında Sivas'ta doğdu ve 39 yaşındadır. Ortaokulunu Halide Edip Adıvar ortaokulunda okudu. İTÜ Konservatuvar Şan bölümünü tamamladı. Müzik yaşantısına, 8 yaşında bağlama çalmayı öğrenerek başlayan Onur Şan, Milliyet Gazetesi'nin düzenlemiş olduğu, Liseler Arası THM Ses yarışmasında, gösterdiği üstün performansıyla birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge birincisi, ardından Türkiye ikincisi seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasında TRT İstanbul Radyosunda akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı. Bunun yanı sıra 1998 Yılında İtalya ve Fransa da düzenlenen folklor festivaline katılan genç sanatçı, Türk Halk Müziği kültürünü ve sanatını yurt dışında da başarı ile temsil etti .

"Yolcular Türkü Nağme" adlı grup albümü ile Türkü severlerle ilk buluşmasını gerçekleştiren, ardından "Aşkın Mavisi" ve son olarak da "Dağlarına Kar Olurum Yar" adlı albümüyle, müzik yaşamına devam eden Onur Şan, TRT ekranların da yayınlanan "Halkalı Şeker" ve "Anadolu'nun Sesi" programını sundu. Ayrıca yine TRT ekranlarında yayınlanan, 28 bölümlük "Zeytin Dalı" adlı dizi de rol aldı. İkinci oyunculuk deneyimini, Kanal D ekranlarında yayınlanan, "Yaşanmış Şehir Hikayeleri" adlı dizideki rolüyle yaşadı. Pana filmin "Ayrılık" dizisinde bir gaziyi canlandırdı.

Derlemeleriyle, TRT arşivine büyük hizmetler sağlayan babası Turan Şan, Amcası Ömer Şan ve Yengesi "Bilge Şan", TRT İstanbul Radyosu THM sanatçılarıdır. Onur Şan, daha önceden Akasya Durağı ve Zeytin Dalı dizilerinde yer almıştır, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer almaktadır.

Türk şarkıcı ve oyuncu Onur Şan, Seda Sayan ile yaptığı evlilik ile de tanınmıştır.