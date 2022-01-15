ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuyla geri döneceği gün iptal edildiği açıklanmış ve bu durum hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Daha sonra dizinin farklı bir isimle dijital platformlarda yayınlanacağı ve bu hamleye karşı ATV'nin hukuksal süreç başlattığı öne sürülmüştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden başlayacak mı? Oktay Kaynarca yeni dizisi ne? EDHO başlıyor mu?

Etiler'de bir mekan çıkışı gazetecilere konuşan Oktay Kaynarca, başrolünde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeniden ekranlara döneceği iddialarını yanıtladı. Kaynarca, "Benim haberim yok. Bu projenin içerisinde yokum artık" açıklamasında bulundu. Öte yandan yeni projesini de duyuran ünlü oyuncu, "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim" dedi. EDHO başlıyor mu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden başlayacak mı? Oktay Kaynarca yeni dizisi ne?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİDEN BAŞLAYACAK MI?

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, EDHO'nun yeniden çekileceği iddialarıyla ilgili soruya "Benim haberim yok. Bu projenin içerisinde yokum artık" yanıtını verdi.

YENİ PROJESİNİ MÜJDELEDİ

Öte yandan "Yeni bir projem var" diyen Kaynarca, "TV'de olacak. Hatta yapımcılığını ben üstleneceğim. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıklamıştı.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın haftalardır reklam yapılmasına rağmen yayın günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. EDHO'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı

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