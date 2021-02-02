EDHO "Bahar" kim, gerçek adı ne? Pelin Akil kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Pelin Akil dizileri ve filmleri! Pelin Akil eşi kimdir?

ATV ekranlarında uzun zamandır ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi konusu kadar oyuncuları ile de büyük dikkat çekmektedir. Peki, EDHO "Bahar" kim, gerçek adı ne? Pelin Akil kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Pelin Akil dizileri ve filmleri! Pelin Akil kocası!

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi? Salı günleri ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin konusu, aksiyonları ve oyuncu kadrosu büyük ilgi çekmektedir. Dizide Bahar karakteri her hafta merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte, EDHO "Bakar" kim, gerçek adı ne? Pelin Akil kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Pelin Akil dizileri ve filmleri! Pelin Akil kocası! sorularının cevapları!

PELİN AKİL KİMDİR?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğdu ve 34 yaşındadır. Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır.

Pelin Akil ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanındı, ardından TRT 1'de yayınlanan Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dahil olmuştur.

2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra ekranlara 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can verdi. Bunların yanı sıra Atv'de de yayınlanan Aile İ?i ve yine Star TV de yayımlanan Çember gibi projelerde yer aldı. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

Pelin Akil Tiyatro Oyunları

Marika'nın Serveti

Rent Müzikali

Abim Geldi

İstanbulname

Closer

Sersefil-Korkuyorum sevgilim

Depo

Son 5 yıl

PELİN AKİL DİZİ VE FİLMLERİ

2020 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2018 Bittin Sen

2018 Keşif

2017 Çember

2017 Damat Takımı

2017 Deli A?k

2016 Aile İşi

2016 Seksenler

2015 Ne Münasebet

2015 Saklı

2014 Aşktan Kaçılmaz

2014 Kızılelma

2013 İnadına Yaşamak

2013 Su ve Ateş

2013 Ana (Kısa film)

2013 Osmanlı Tokadı

2012 Suskunlar

2012 Seksenler

2012 Kurt Kanunu

2008-2011 Arka Sıradakiler