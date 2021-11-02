EDHO 7. sezon ne zaman? EDHO 200. bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon 1. bölümü hangi gün?
ATV'nin beğeniyle izlenilen dizisi EDHO yeni sezonu ve yeni bölümü ne zaman başlayacak merak edildi. EDHO izlemek isteyen izleyiciler, EDHO 7. sezon ne zaman? EDHO 200. bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon 1. bölümü hangi gün? aratması yapıyor. Peki, EDHO 7. sezon ne zaman? EDHO bitti mi, final mi yaptı, devam edecek mi? EDHO yeni bölümü ne zaman? İşte bilgiler...
Edho 7. sezonu normalde geçen hafta yayınlanacaktı. Fakat son dakika değişikliği ile yayın akışından kaldırılmıştı. Normalde dizinin bugün yayınlanması bekleniyordu. Fakat bugün de yayın akışında yok. Peki, EDHO 7. sezon ne zaman? EDHO 200. bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon 1. bölümü hangi gün? Resmi açıklama geldi mi?
Dizi normalde her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor. Dizinin yeni sezonu geçen hafta yayınlanacaktı. Fakat yayın akışından kaldırılmıştı. EDHO aynı şekilde bu hafta da ekranlara gelmedi. 7. sezon 200. bölüm ne zaman başlayacak merak ediliyor. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.
İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. Edho'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.
ATV'nin yayın akışına bakıldığında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Son Sığınak' sineması olacaktır. Kısacası geçen hafta olduğu gibi bugün de EDHO ekranlara gelmeyecek.
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Son Sığınak
22:40 - Kalp Yarası