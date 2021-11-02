Edho 7. sezonu normalde geçen hafta yayınlanacaktı. Fakat son dakika değişikliği ile yayın akışından kaldırılmıştı. Normalde dizinin bugün yayınlanması bekleniyordu. Fakat bugün de yayın akışında yok. Peki, EDHO 7. sezon ne zaman? EDHO 200. bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon 1. bölümü hangi gün? Resmi açıklama geldi mi?

EDHO 7. SEZON 200. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Dizi normalde her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor. Dizinin yeni sezonu geçen hafta yayınlanacaktı. Fakat yayın akışından kaldırılmıştı. EDHO aynı şekilde bu hafta da ekranlara gelmedi. 7. sezon 200. bölüm ne zaman başlayacak merak ediliyor. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

EDHO NEDEN YOK? EDHO NEDEN BAŞLAMADI?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini açıkladı.

İzleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, haftalardır reklam yapılmasına rağmen geçtiğimiz salı günü yeni bölümü yayınlanmamıştı. Tanıtımları yapılmasına rağmen yayınlanmayan dizinin hayranları ise sosyal medyadan durumu tepki göstermişti. Edho'nun yapımcıları ile ATV kanal yönetimi arasında sıkıntılar olduğu iddia edilmişti. Oktay Kaynarca'nın paylaşımı söylentileri doğruladı.

EDHO 2 KASIM SALI VAR MI, YAYINLANACAK MI?

ATV'nin yayın akışına bakıldığında bugün EDHO yerine TV'de ilk kez 'Son Sığınak' sineması olacaktır. Kısacası geçen hafta olduğu gibi bugün de EDHO ekranlara gelmeyecek.

ATV 2 KASIM SALI 2021 YAYIN AKIŞI

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Son Sığınak

22:40 - Kalp Yarası

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