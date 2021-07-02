Eden Hazard neden yok, neden oynamıyor? Euro 2020 Belçika maçında Hazard yok mu, sakatlandı mı, kadroda yok mu?

EURO 2020 çeyrek final ikinci maçı oynanacak Belçika ile İtalya arasında maçta Eden Hazard neden yok, neden oynamıyor? Euro 2020 Belçika maçında Hazard yok mu, sakatlandı mı, kadroda yok mu?