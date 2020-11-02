ABD'li oyuncu Eddie Hassell silahla vurularak öldürüldü

'The Kids Are All Right' filmindeki rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Eddie Hassell, Texas eyaletinin Dallas kentinde araba hırsızları tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kız arkadaşının Texas eyaletinin Dallas kentindeki evinden yerel saatle 01.00 civarında ayrılan ABD'li oyuncu Eddie Hassell, araba hırsızları tarafından silahla vuruldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hassell, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

SEVENLERİ YIKILDI

30 yaşında yaşamını yitiren oyuncunun meslektaşları ve sevenleri, sosyal medyada Hassell ile ilgili yaptıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLEN FİLMDE OYNAMIŞTI

Öte yandan 1990 yılında Texas'ta doğan Hassell, 2000'li yıllardan itibaren birçok yapımda küçük roller almıştı. Hassell, Oscar'a aday gösterilen 'The Kids Are All Right' filmindeki rolüyle tanınıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı