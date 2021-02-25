Eda Ece koronavirüsüne mi yakalandı? Yasak Elma Eda Ece kimdir? Eda Ece boyu, kilosu, kaç yaşında? Yasak Elma Yıldız kimdir?

FOX TV'nin entrika bombası dizisi Yasak Elma'nın setinde koronavirüs krizi patlak verdi. Dizinin Yıldız karakterine hayat veren başrol oyuncusu Eda Ece'nin koronavirüs testi yaptırdı. Eda Ece koronavirüsüne mi yakalandı? Yasak Elma Eda Ece kimdir? Eda Ece boyu, kilosu, kaç yaşında? Yasak Elma Yıldız kimdir?

EDA ECE KORONAVİRÜSÜNE Mİ YAKALANDI?

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, koronavirüse yakalandı. Testin pozitif çıkması sonrası evinde karantinaya alınan güzel oyuncunun, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra evinde karantinaya alınan Eda Ece'nin, hastalığı ağır şekilde geçirdiği öğrenildi. Öte yandan ünlü oyuncunun yanı sıra, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

YASAK ELMA EDA ECE KİMDİR?

Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi'ni bitirdi. Yüksek öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan güzel oyuncu lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sanat Tarihi üzerine dersler aldı ve bir galeride çalışmaya başladı.

Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı. Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menaker Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu televizyon dünyasına adım atmıştır.

2011 – 2014 yılları arasında "Pis Yedili" adlı dizide Cimbom karakterini canlandıran Eda Ece aynı dizide Ayşegül Aldinç, Turan Özdemir, Asuman Dabak, İlkay Akdağlı, Hazal Şenel, Melis Babadağ, Burak Alkaş, Halil Babür ile birlikte oynadı.

2013 yılında "Beni Böyle Sev" adlı dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Biricik, Selen Uçer, Altan Gördüm, Lale Mansur, Güven Kıraç ile oynadı.

Eda Ece ayrıca 2013 yılında "Kızım İçin" adlı sinema filminde Yetkin Dikinciler ve İnci Türkay ile birlikte yer aldı.

2015 yılında başrollerinde Berk Oktay ve Seren Şirince'nin rol aldığı "İlişki Durumu: Karışık" adlı dizide Ceren rolüne hayat verdi.

2016 yılında ise senaristliğini Gupse Özay'ın yaptığı "Görümce" filminde yer aldı.

Sonrasında ardı ardına dizi ve filmlerde rol alan Eda Ece, son hâlâ başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Kıvanç Kasabalı, Sinan Eroğlu, Tuğçe Koçak, Nilgün Türksever, İlber Kaboğlu, Ayşegül Çınar'ın paylaştıkları Yasak Elma isimli dizide rol alıyor.

EDA ECE BOYU, KİLOSU, KAÇ YAŞINDA?

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yasak Elma dizisinin yıldız oyuncusu Eda Ece, 1.68 boyunda, 53 kilodur.