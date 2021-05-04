Eczaneler kaçta açılıyor? Yasaklarda eczanaler açık mı?
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Eczaneler kaçta açılıyor? Yasaklarda eczanaler açık mı?

Eczaneler kaçta açılıyor? Yasaklarda eczanaler açık mı?
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Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Pandemi nedeniyle ülkemizde alınan kararlar arasında pek çok yerin açılış ve kapanış saatleri değişti. Bunun üzerine vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerinin değişip değişmediğini merak etti. Peki, eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczanelerin çalışma saatleri kaç?

Yeni tip koronavirüs salgını sosyal hayatta birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde değişikliğe yol açtı. Bu değişikliklerden etkilenen yerlerden birisi de eczaneler oldu. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde ilaç almak isteyen veya acil durumlarla karşı karşıya kalan yurttaşların en çok araştırdığı konuların başında 2021 eczane çalışma saatleri geliyor. Reçeteli ya da reçetesiz, 7/24 ayırt etmeksizin ilaç alınan bu yerlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma günleri-saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan birisi. Bunun nedeni ise, eczane mesai saatleri içerisinde işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanması.

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 - YENİ DÜZENLEME

Haziran ayı itibarı ile normalleşmenin hız kazanması ile 2021 eczanelerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Haberimiz aracılığıyla, 2021 eczane çalışma saatleri hakkında bilgi edinebilir; eczanelerin kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler saat 09.00-18.00 arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczacı Odası'ndan mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyuruldu.

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-18.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 17 Mayıs itibarıyla mevcut çalışma düzeni olan 09.00-19.00 saatlerine geçiş yapılacağı bildirildi.

ÖĞLE ARASI AÇIK MI?

Eczanelerde öğle yemeği molaları yoktur. Öğle arası saatlerinde de eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

ECZANELER KAÇTA KAPANIYOR?

Eczanelerin normalde kapanış saati 19.00'dur. Tam kapanmada ise 18.00 itibarıyla kapanmakta.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ 2020

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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