Eczacılık Günü nedir? Eczacılık Günü ne zaman? En güzel Eczacılık Günü mesajları!
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Eczacılık Günü nedir? Eczacılık Günü ne zaman? En güzel Eczacılık Günü mesajları!

Sağlık dünyasının en önemli aktörlerinden olan eczacılar Eczacılar Günü ile hatırlanıyor ve çeşitli etkinliklerle bu özel gün kutlanıyor. Peki, Eczacılık Günü ne zaman? En güzel Eczacılık Günü mesajları! Eczacılık Günü nedir?

Eczacılık Günü nedir? Eczacılık Günü ne zaman? En güzel Eczacılık Günü mesajları!
14.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 14.05.2020 01:01

Sağlık için çok ciddi öneme sahip alanlardan olan eczacılık için bugün oldukça önemli bir gün. Çünkü bugün Eczacılık Günü. Peki, Eczacılık Günü nedir? Eczacılık Günü ne zaman? İşte, en güzel Eczacılık Günü mesajları!

ECZACILIK GÜNÜ NE ZAMAN?

14 Mayıs 1839 tarihinde Mektebi Tıbbiyei Adliyei Şahaneye bağlı, eczacılık mesleğine yönelik, eğitim vermek üzere bir sınıf açılmıştır. 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun, 1953 yılında yürürlüğe girmiş ve eczacılık mesleği, bu yasa halen geçerliliğini sürdürüyor.

EN GÜZEL ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI

Sağlığımıza hizmet eden tüm değerli eczacılarımızın, Eczacılık Günü kutlu olsun…

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

Dünya Eczacılar Günü vesileyle, eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm meslektaşlarımızın Eczacılık Günü'nü kutluyoruz.

İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

14 Mayıs'ı eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.

İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.

Eczacılar ve eczaneler, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ile sağlıkta dönüşümden en çok etkilenen meslek gruplarının başında gelmektedir. Tüm Eczacıların 14 Mayıs Günleri kutlu olsun.

Vatandaşların sağlık sorunlarına büyük bir duyarlılıkla yardımcı olmak için çalışan eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlu olsun.

Eczacılar ve eczaneler, ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler ile sağlıkta dönüşümden en çok etkilenen meslek gruplarının başında gelmektedir. Tüm Eczacıların 14 Mayıs Günleri kutlu olsun.

Eczacılar sağlık sisteminin giriş kapısı ve son halkasıdır. Tüm Eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

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