Eczacılar, "Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda" sloganı ile günlerini kutladı
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Eczacılar, "Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda" sloganı ile günlerini kutladı

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, 14 Mayıs Eczacılar Günü'nün 181 yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada;

Eczacılar,
14.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:17

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, 14 Mayıs Eczacılar Günü'nün 181 yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Bu sene, içinden geçtiğimiz pandemi sürecini de göz önüne alarak salgın hastalıklarda eczacının rolüne odaklandık ve temamız 'Hastalıkta Sağlıkta Eczacınız Yanınızda' olarak belirlendi" diyerek 181 yıldır halkın yanında olduklarını söyledi.

Tüm dünya ile birlikte çok zor günlerden geçildiğini ve bir virüsün tüm dünyayı etkisi altına alarak hayatı derinden sarstığını kaydeden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Her şeyden önce pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz. Genci, yaşlısı, görevi başında, hastalara hizmet ederken yaşamını yitiren tüm dünya eczacılarını ve eczane çalışanlarını anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk" dedi.

Sürecin başından bu yana ülkenin her noktasında kendisinin ve sevdiklerinin önüne halk sağlığını koyarak canla başla çalışan eczacılara ve eczane çalışanlarına teşekkür eden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Bu süreçte mesleğimizin gücünü, önemini bir kez daha gösterdik. Bu süreç hepimiz için değiştiren ve dönüştüren bir nitelik taşıyor. Bunu hep beraber deneyimliyoruz. Düzen bir kez bozulduğunda hayatı idame ettirenler çok net biçimde ortaya çıkıyor. Bizler, tüm sağlık çalışanları olarak yaşamın devamı için verdiğimiz somut katkımızla gurur duyuyoruz. Bu süreçte birinci basamak sağlık çalışanları olarak biz eczacılar çok büyük sorumluluklar üstlendik. "Halka en yakın sağlık danışmanı" tanımının ne denli doğru olduğunu bir kez daha deneyimledik. COVID-19 mücadelesinin yanı sıra kronik hastalarımızın raporlu reçetelerini sorunsuz bir biçimde ulaştırmaya devam ettik. Hekimlere ulaşamayan hastalarımızın basit rahatsızlıklarında tavsiyelerde bulunduk. Kronik hastalarımızı takip etmeye devam ettik. Sağlık sisteminin yükünü büyük ölçüde azaltmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Son olarak, iş yükümüzü üçe hatta dörde katlayacak şekilde, 80 milyon adedin üzerinde ücretsiz maskeyi vatandaşlarımıza dağıttık" diye konuştu.

"Bulaş riskini azaltmak için kağıt reçete ortadan kaldırılmalıdır"

Eczanelerde bulaş riskinin azaltılması için bazı önerilerde de bulunan Başkan Karaarslan, "Kağıt reçetelerin tamamen kaldırılmasını ve tamamen elektronik reçeteye geçilmesini talep ediyoruz. Eczanelerin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için de, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eczanelere yapılan geri ödemelerde uygulanan iskonto oranlarının pandemi sürecinde kaldırılmasını istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasındaki ilaç alım protokolünde yer alan indirim bareminin altında kalarak Kurum'a iskonto yapmayan meslektaşlarımızın reçete başı hizmet bedellerinin iki katına çıkarılmasını talep ediyoruz.

İlaç fiyatlarına göre değişen orandaki yüzdesel karlılıkların her üç kademe için 5 puan artırılmasını istiyoruz. Ekonomik destek ve teşvik paketlerinde eczacılarımızın da yer almasını istiyoruz" diye konuştu.

Virüsün değiştiren ve dönüştüren gücüne değinen Başkan Karaarslan, açıklamasının devamında "Diliyoruz ki bu süreç aşı karşıtlığının da sonu olur. Kovid-19'dan çok daha ölümcül, çok daha tehlikeli olan pek çok hastalık bugün bize önemsiz gibi görünüyorsa sebebi aşılarının bulunmasıdır" dedi.

Bu yıl ki kutlamalar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlı ve sosyal mesafe uyarıları dikkate alınarak yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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