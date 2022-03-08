Ecrin isminin anlamı nedir? Ecrin Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Ecrin anlamı nedir? Ecrin ne demek, hangi dilde, Arapça mı?
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Anlamı merak edilen isimlerin başında Ecrin geliyor. İsmi Ecrin olanlar ise Ecrin isminin anlamı nedir? Ecrin ne demek? Ecrin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Ecrin anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Ecrin ismi manası nedir? Ecrin ne anlama geliyor? Ecrin ne demektir? Ecrin ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Ecrin ismi takabilir miyiz? Ecrin ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Ecrin isminin anlamı ve kökeni merak ediliyor. Ecrin isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Ecrin ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Kız çocuklarına Ecrin ismini vermek isteyenler Ecrin'in anlamını merak ediyor. Ecrin ismi nedir? Ecrin ismi ne demektir? Ecrin ne anlama geliyor? Ecrin ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Ecrin ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Ecrin isminin birçok anlamı bulunmaktadır. Ecrin Arapça kökenli bir isimdir. Arapça kökenli Ecrin ismi iyi amelleri temsil etmektedir. Ecir kelimesinden türeyen bir isimdir. Ecir, yapılan bir şey karşılığında alınanı ifade etmektedir. Bu kelime sevap anlamında kullanılır. Aynı şekilde Ecrin kelimesinin de sevap anlamında kullanıldığı söylenmektedir. Ecrin bazı yerlerde, Allah (c.c.) tarafından verilen hediye anlamında da kullanılmaktadır.
Ecrin isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:
- - İyi amelleri temsil etmektedir.
- - Adaletli ve dürüst kişilerdir.
- - Erdemi ve fedakarlığı temsil eder.
- - Bu ismi taşıyan kimseler ailelerine ve çevresine karşı vefalıdır.
- - Çok çalışan ve güzel şeyler üreten kişiyi temsil eder.
Ecrin ismi kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Son yapılan sayımlara göre ülkemizde 80 bin - 100 bin arasında Ecrin isminde kişi vardır.
Ecrin kız çocuklarına takılan bir isimdir.
Ecrin ismi Arapça kökenlidir.
Ecrin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi'nin 11. ayetinde, Furkan Suresi'nin 57. ayetinde ve Sebe Suresi'nin 47. ayetinde ecrin ismi geçmektedir.
TDK'ya göre Ecrin kelimesinin anlamı bulunmamaktadır. TDK sözlükte Ecrin kelimesi yer almıyor.
Sözlükte ecr "bir işe karşılık ücret ödemek, mükâfatlandırmak" mânasında masdar, ayrıca "ücret" veya "mükâfat" anlamında isim olarak geçer. Kelime her iki kullanışa bağlı olarak "bir şeyi kiraya vermek" ve "mehir" mânalarına da gelir. Ancak İslâm literatüründe ecir daha çok mânevî ve uhrevî, ücret ise dünya ile ilgili konularda kullanılmıştır.