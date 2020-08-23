Ecenaz Üçer kimdir? Enes Batur'un yeni sevgilisi Ecenaz Üçer kaç yaşında? Enes Batur'un geçtiğimiz günlerde ilk defa birlikte görüldüğü sevgilisi Ecenaz Üçer, sosyal medyada binlerce takipçi kazandı. Ecenaz Üner'in boyu kaç metre? Enes Batur kimdir?

Çektiği eğlenceli videolarla YouTube'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen Youtuber Enes Batur Sungurtekin, Başak Karahan'la ayrılığından uzun süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. Geçen günlerde Enes Batur, yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile ilk kez yan yana görüntülendi. Batur'un yeni sevgilisi ise sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Üçer'in, 3 gün içinde takipçi sayısı da çıkan haberlerden sonra 20 bin kişi arttı.

Nişantaşı'nda ilk kez görüntülenen çift, büyük ilgi topladı.

ECENAZ ÜÇER KİMDİR? ECENAZ ÜNER KAÇ YAŞINDA?

Enes Batur ile sevgili olduğu öğrenildikten sonra çok fazla dikkat çeken Ecenaz Üçer, 23 yaşında. Eskişehir doğumlu. Bilgi Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği bölümü öğrencisi olarak lisans eğitimine devam etmekte.

Magazin gündeminde çok konuşulan haber sonrası dikkat çeken Ecenaz Üçer'in 117 bin olan Instagram takipçi sayısı şu an 141 bin.

Oyunculuk da yapan Ecenaz Üçer, bugüne kadar 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

ENES BATUR KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni ve youtuber Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Enes Batur'un asıl adı, Enes Batur Sungurtekin'dir. Babası Polis, annesi ise Hemşiredir.

Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır.

Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.

Sosyal medyada ün kazanan Enes Batur'un 6 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır.

Enes Batur 2018'de vizyona giren, kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? filmiyle izleyici karşısına geçmiştir.