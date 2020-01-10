: Ecem Özkaya ile boşanan oyuncu Mustafa Üstündağ Mekke'ye gitti

10.01.2020 08:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:19

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterini oynayan oyuncu Mustafa Üstündağ ile meslektaşı Ecem Özkaya, 10 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Üstündağ, ayrılık sonrası soluğu Mekke'de aldı.

EVLİLİKLERİ TEK CELSEDE BİTTİ

2010 yılında beraber rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşklarını nikah masasına taşıyan Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya, evliliklerini gözlerden uzak yaşarken boşandıkları haberi geldi. Evliliklerini tek celsede bitiren ikili, ortak bir açıklama yaparak "2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu karara saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz" dedi.

MEKKE'YE GİTTİ

Sosyal medya hesabından herhangi başka bir paylaşım yapmayan Mustafa Üstündağ, Mekke'ye gitti. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Üstündağ, şu notu yazdı: "Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah'a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır sadece. Sizi beni bilmem ama rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında. Siz yüce gönüllülerden rica ederim benim inancımı sorgulamayın... Ben yek ve bir olan alemlerim efendisi yüce Allah'a boyun bükerim, secdeye yatarım."

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