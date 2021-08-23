Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a sürpriz bir transfer daha

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılmasıyla büyük kan kaybeden Güldür Güldür Show'un ekibine Toygan Avanoğlu'ndan sonra Ayça Damgacı da dahil oldu. Öte yandan Güldür Güldür ekibi, eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için 8 Eylül Çarşamba yeniden seyircili çekimlere başlıyor.