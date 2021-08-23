Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a sürpriz bir transfer daha
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Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a sürpriz bir transfer daha

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Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılmasıyla büyük kan kaybeden Güldür Güldür Show'un ekibine Toygan Avanoğlu'ndan sonra Ayça Damgacı da dahil oldu. Öte yandan Güldür Güldür ekibi, eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için 8 Eylül Çarşamba yeniden seyircili çekimlere başlıyor.

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un ekibi, eylül ayında başlayacak yeni yayın dönemi için 8 Eylül Çarşamba yeniden seyircili çekimlere başlıyor.

BİR İSİM DAHA EKİBE DAHİL OLDU

Güldür Güldür ekibine Toygan Avanoğlu'ndan sonra Ayça Damgacı da katılacak. Güldür Güldür ekibi, yeni sezonda her Çarşamba BKM tiyatroda seyircisi ile buluşacak.

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a sürpriz bir transfer daha
Ayça Damgacı

İKİ İSMİN AYRILIĞI ÜZÜNTÜ YARATMIŞTI

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek ve Uğur Bilgin gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün sezon finaliyle birlikte Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun projeden ayrılması büyük üzüntüye neden olmuştu.

Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a sürpriz bir transfer daha
Toygan Avanoğlu
Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a sürpriz bir transfer daha
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Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a sürpriz bir transfer daha - Haberler Magazin
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