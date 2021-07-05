Ecem Erkek Güldür Güldür Show'dan çıktı mı, neden ayrıldı? Ecem Erkek tekrar geri gelecek mi? Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında?
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Ecem Erkek Güldür Güldür Show'dan çıktı mı, neden ayrıldı? Ecem Erkek tekrar geri gelecek mi? Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında?

Ecem Erkek Güldür Güldür Show'dan çıktı mı, neden ayrıldı? Ecem Erkek tekrar geri gelecek mi? Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında?
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Ekranların güldüren programı Güldür Güldür Show'un en beğenilen oyuncularından birisi Ecem Erkek 'tir. Peki, Ecem Erkek programdan ayrılacak mı? Ecem Erkek programdan çıkacak mı? Güldür Güldür Show'da Ecem Erkek programdan mı çıkacak? Ecem Erkek, Güldür Güldür Show'da çıkacak mı?

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'da deprem yaşanıyor. Meşhur "Naime" karakterini canlandıran Ecem Erkek ve usta oyuncu Murat Akkoyunlu'nun projeye veda ettiği öğrenildi. Peki, Ecem Erkek Güldür Güldür Show'a geri dönecek mi? Ecem Erkek programa geri dönüyor mu? Detaylar haberimizde...

ECEM ERKEK GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN AYRILDI MI, NEDEN ÇIKTI?

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'un meşhur "Naime" karakterini canlandıran Ecem Erkek ve usta oyuncu Murat Akkoyunlu'nun projeye veda ettiği öğrenildi.

Show TV ekranlarının fenomen programı Güldür Güldür'ün sezon finali yapmasıyla birlikte, projeden 2 ismin de ayrıldığı ortaya çıktı. Ekim ayında yeniden ekranlara gelmeye başlayacak olan projede, izleyicinin severek takip ettiği karakterlerden biri olan Naime'yi canlandıran Ecem Erkek'in olmayacağı öğrenildi. Usta oyuncu Murat Akkoyunlu da yeni sezonda projede yer almayacak.

INSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram hesabından Güldür Güldür hayranlarına veda etti. Erkek veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.

Ecem Erkek Güldür Güldür Show'dan çıktı mı, neden ayrıldı? Ecem Erkek tekrar geri gelecek mi? Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında?

HAYRANLARI BÜYÜK ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Ecem Erkek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, hayranları da yorum yağdırdı. Erkek'in çok sayıda hayranı, "Ayrılıyorum deme", "Bu bir ayrılık açıklaması değildir umarım", "Naime için izliyorduk, artık izlemeyiz" gibi yorumlarda bulundu. Hayranlarının ayrılık nedeniyle büyük şaşkınlık yaşadığı, yorumlarda açık şekilde görüldü.

AKKOYUNLU'NDAN SEYİRCİYE TEŞEKKÜR

Murat Akkoyunlu ise paylaşımında "Güldür Güldür seyircisine ve ekibine yol arkadaşlıkları için teşekkürler. Önümüzdeki sezon bol reytingler dilerim" notunu düştü.

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Ecem Erkek Güldür Güldür Show'dan çıktı mı, neden ayrıldı? Ecem Erkek tekrar geri gelecek mi? Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında? - Haberler
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