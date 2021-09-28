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Eceköy Biga Kadın Kooperatifi markalaştı

AA / Serten Akkaya - Haberler | Güncel
Eceköy Biga Kadın Kooperatifi markalaştı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 13 köyde kadınların yerel kırsal kalkınmada liderliklerini güçlendirmeye yönelik model geliştiren Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Biga Kadın Kooperatifi Eceköy, yerel ve yerinde üretim yaparak süt ve süt ürünlerini halka sundu.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı 13 köyde kadınların yerel kırsal kalkınmada liderliklerini güçlendirmeye yönelik model geliştiren Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Biga Kadın Kooperatifi Eceköy, yerel ve yerinde üretim yaparak süt ve süt ürünlerini halka sundu.

Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi kurucu üyesi Ayfer Baykal, yaptığı açıklamada, Biga'da kadın kooperatifi çalışmalarının 2000'li yıllarda başladığını bildirdi.

Kentlerde yaptıkları kadın kooperatifi hareketinin başarılı örneklerini kırsala taşımak istediklerini anlatan Baykal, "TANAP hattından proje desteği alarak kırsalda bu çalışmalara başladık. Gümüşçay beldesinde mikro mandıramız var. Burada peynir çeşitleri üretiyoruz. 3 köyde üretici kadınların ürettiği sütleri yöresel, lezzetli, geleneksel peynir olarak halkımıza sunuyoruz. 3 köyde kadınlarımızın evlerinde küçük üretim atölyeleri oluşturduk. Buralardan gelen peynirlerimizi markamızı koyarak satışa sunduk." dedi.

Üretici Gönül Günaydın ise Biga Kadın Kooperatifi Eceköy ürünü olan patenti tamamen kendilerine ait olan çıbrıka otlu peynirini bir yıl boyunca çalışarak hazırladıklarını ifade etti.

Çıbrıka otlu inek peynirinin yağı alınmamış pastörize edilmiş inek sütünden doğal şirden maya ile mayalandığını dile getiren Günaydın, "Yöremizin şifalı çıbrıka otu ile çeşnilendirilerek elle şekillendirilir. Kişnişli zeytinyağlı çökelek peyniri, Çerkes peyniri gibi ürünlerimiz, Biga'mızın şifalı otlarıyla lezzetlendirdiğimiz çökeleklerimiz, peynir altı suyu ile hazırladığımız ikramlıklarımız çok rağbet görmektedir." diye konuştu.

Eceköy Biga Kadın Kooperatifi markalaştı

Eceköy Biga Kadın Kooperatifi markalaştı

Eceköy Biga Kadın Kooperatifi markalaştı

Eceköy Biga Kadın Kooperatifi markalaştı

AA / Serten Akkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eceköy Biga Kadın Kooperatifi markalaştı - Haberler
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