Eceabat'ta Trafik Çalıştayı

Eceabat'ta, Ramazan Bayramı tatilinde oluşabilecek yoğunluğa ilişkin çalıştay düzenlendi.

Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki çalıştaya Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Tok ile ilçe esnafı katıldı.



Bayramlarda yaşanan yoğun trafik yoğunluğu ve bununla beraber oluşan araç kuyruklarında yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik yapılan çalıştayda, ilçe merkezinde araçların depolanabileceği bir alan oluşturulması planlandı.

Belediye Başkanı Zileli, esnaf ile yaptıkları istişareler sonucunda bayram süresince geçici olarak feribot iskelesi güzergahındaki Zübeyde Hanım Meydanı'nda 6 şeritten oluşan bir depolama alanı oluşturulması gerektiğini söyledi.



Tatillerini geçirmek için feribot ile Çanakkale'ye geçmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturduğunu, sıcakların etkisiyle yiyecek, içecek ve tuvalet gibi ihtiyaçların bu oluşan araç kuyruklarında büyük sıkıntılar oluşturduğunu belirten Zileli, depolama alanı ile vatandaşların ihtiyaçlarını buradaki esnaftan giderebileceğini, aynı zamanda esnaflara da bir katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA