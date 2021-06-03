Eceabat'ta hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı
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Eceabat'ta hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı

Eceabat'ta hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı
Anadolu Ajansı / Bülent Ersöz - Haberler | Güncel

Eceabat'ta hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Eceabat'ta hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.

Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen serginin açılışına Kaymakam Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Saim Zileli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna, daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Çiftçiler, kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür edip el sanatları ürünlerini inceledi.

Eceabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tarık Yetişme, burada yaptığı konuşmada, serginin Milli Eğitim Bakanlığı'nın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında hayata geçirildiğini söyledi.

1-7 Haziran tarinlerinin "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak belirlendiğini hatırlatan Yetişme, "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim isimli sergimiz 11 Hazirana kadar açık kalacaktır. Kurumumuzda mutlaka size yönelik bir kursumuz vardır. 7'den 70' herkesi Halk Eğitimi Merkezi kurslarına katılmaya davet ediyorum. İlgileriniz, hobilerinizi sanata ve mesleğe dönüştürmek istiyorsanız biz her zaman yanınızdayız. Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlu olsun." dedi.

Eceabat'ta hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı
Eceabat'ta hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı
Eceabat'ta hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı
Eceabat'ta hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Ersöz

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