Ece Seçkin'in küvet pozuna beğeni yağdı
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Ece Seçkin'in küvet pozuna beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya üzerinden küvet pozunu paylaştı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alan ünlü şarkıcı, takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

02.01.2020 20:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:59

Sesi kadar güzelliğiyle de dikkat çeken isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı , sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

'da 1,7 milyon takipçisi bulunan Ece Seçkin, küvet pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede 59 binin üzerinde beğeni alırken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar geldi.

İşte Ece Seçkin'in paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları:

-Çok güzelsin maşallah

- Su gibi güzellik

- Seni seviyoruz

- Çok güzelsin yoluna yandığım

SAÇLARINI PEMBEYE BOYATMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde saçlarını pembeye boyatan ünlü şarkıcı, yılbaşı ağacının yanında verdiği pozu "Sonunda pembe saçlarıma geri döndüm, çok mutluyum" notuyla sosyal medya hesabında yüklemişti.


Haber Videosu

: Ece Seçkin'in küvet pozuna beğeni yağdı
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