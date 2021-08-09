Ece Şamlı kimdir? Ece Şamlı kaç yaşında, nereli? Ece Şamlı biyografisi!
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Ece Şamlı kimdir? Ece Şamlı kaç yaşında, nereli? Ece Şamlı biyografisi!

Ece Şamlı kimdir? Ece Şamlı kaç yaşında, nereli? Ece Şamlı biyografisi!
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Doya Doya Moda jüri üyelerinden Kemal Doğulu, sosyal medya hesabında Ece Şamlı ile samimi bir fotoğrafını paylaşarak altına 'Çok Seviyorum' yazısı ile paylaştı. Bunun üzerine ikilinin sevgili olup olmadığı konusu gündeme geldi. Meraklar üzerine Ece Şamlı'nın kim olduğu konusu araştırılmakta. Peki, Ece Şamlı kimdir? Ece Şamlı kaç yaşında, nereli? Ece Şamlı mesleği nedir? Ece Şamlı hayatı ve biyografisi nedir?

Ece Şamlı, sanat camiasında merhum Cenk Koray'ın yeğeni olarak tanınmaktadır. Peki, Ece Şamlı kimdir? Ece Şamlı kaç yaşında, nereli? Ece Şamlı mesleği nedir? Ece Şamlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ECE ŞAMLI KİMDİR?

Ece Şamlı, 27 Şubat 1986 yılında Ankara'da doğdu. Ece Şamlı, ünlü sunucu Cenk Koray'ın yeğenidir. Ece Şamlı, sanat camiasında merhum Cenk Koray'ın yeğeni olarak tanınmaktadır.

Organizasyon işi ile meşgul olan Ece Şamlı, bir süre oyunculuk da yapmıştır.

Lise eğitimini Acıbadem'de tamamlayan Şamlı, Yüksek Öğrenimini Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü'nde tamamlamıştır.

2009 senesinde 'Mezuniyet' isimli filmde rol almıştır. Bir süre yönetmen yardımcılığı görevi yapan Şamlı, organizasyon işinde de adını duyurmuş ve düzenlediği partilerle cmiada konuşulmuştur.

Kemal Doğulu, instagram hesabından Ece Şamlı ile fotoğrafını paylaşarak altına 'Canım canım canım' notu düştü. Aynı fotoğrafı Ece Şamlı hesabından paylaşarak 'Çok Seviyorum' yorumunu yaptı. Kemal Doğulu'dan cevap gecikmedi ve 'Ben Daha Çok' cevabı verdi.

İkilinin sevgili olup olmadığı ile ilgili net bir bilgi bulunmamakta. Ancak sosyal medyada bu konu ile ilgili birçok yorum paylaşıldı.

Ece Şamlı kimdir? Ece Şamlı kaç yaşında, nereli? Ece Şamlı biyografisi!
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Ece Şamlı kimdir? Ece Şamlı kaç yaşında, nereli? Ece Şamlı biyografisi! - Haberler
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