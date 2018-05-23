Ece Erken ve Demet Şener Canlı Yayında Kavga Etti

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı gelinlikli fotoğrafına "Zamanında Demet Akalın'ı sizinle aldatmadı mı?" yorumunu yapan takipçisine "Yıllarca üzerimden prim yaptı artık susmak yok" diyen Demet Şener'in bu sözleri Ece Erken'in sunuculuk yaptığı programda gündeme geldi.

"DEMET'İN EŞYALARI ATILDI"

Yaşanan konuyu programda konuşarak "Demet Akalın'ın eşyaları o dönem kapıya atıldı" diyen Ece Erken'e sinirlenen Demet Şener, canlı yayına bağlanarak ağır sözler söyledi.

"ECE ERKEN DOĞRULARI SÖYLEMİYOR"

Ece Erken hakkında ağır ithamlarda bulunan Demet Şener, "Orada oturan yayın ilkelerine uymak zorunda olduğunuz bir şeyi araştırmadan, sadece duyumlarla birilerinin maşaları olarak söylenen sözlerin özellikle Ece Erken tarafından hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını şerefim üzerine yemin ederek söylüyorum." dedi.

"ANLATTIĞIM OLAYLARI BİZZAT BEN YAŞADIM"

Şener'in 'maşa' sözlerine sinirlenen sunucu Ece Erken, "Bende şerefim üzerine yemin ederim ki anlattığım olayları bizzat kendim yaşadım." dedi. Erken'in yüksek sesle kendisine cevap vermesine kızan Şener, "Beni dinlemek zorundasın" diye sert çıkınca canlı yayında gerginlik tırmandı. Diğer sunucuların devreye girdiği olayda, taraflar bir türlü sakinleştirilemedi.

KONU YARGIYA TAŞINACAK

Karşılıklı ağır ithamlarda bulunan ikili konunun yargıya taşınması için harekete geçeceklerini de sözlerine ekledi.

Canlı yayında tartışmanın fitilini ateşleyen yorum

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

Demet Şener'in canlı yayında bahsettiği konuşmanın videosu kısa süre içinde sosyal medyada paylaşıldı. Ece Erken'in canlı yayında dediği gibi eşyaları dışarıya atan kişinin yardımcı kadın olduğu ortaya çıktı. Erken, konunun konuşulduğu gün olayı şu sözlerle anlatmış: "Demet Şener'le İbrahim Kutluay hakkındaki haberlerin doğru olduğu ortaya çıktı. Demet'in eşyalarını almaya gittik. Yardımcı kadın bizi içeri almadı, eşyaları kapıya attı"

Sosyal medyada hızla yayılan videoyu Instagram hesabından paylaşan sunucu Ece Erken, "Yardımcı kadın demişim, üstüne alınmış. Bu arada gerçekten beni ilgilendiren bir durum değil, umurumda da değil ama benim evimde kalındığı için o dönem yaşadığımı anlattım" dedi.