Ecdat yadigarı restorasyon ile düzeltiliyor

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'deki 800 yıllık Küçük Camide 16 yıl önce yapılan restorasyonda oluk yapılmadığı için su alan duvarların da düzeltildiği yeni restorasyon projesi devam ediyor.

Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde 800 yıldan fazla tarihi geçmişi olan Küçük Cami'nin 16 yıl önce yapılan restorasyonunda çatısına oluk konulmayınca duvarları aldığı Kar ve yağmur suları nedeniyle tahrip olmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) gündeme getirdiği restorasyon sorununun ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü yeniden ihale yaparak camide yeni restorasyon yapıyor.

Proje kapsamında kubbe örtüsündeki kurşunlarda deforme olan yerler yenilenecek, yağmur sularının duvara akmasını engellemek için oluk borusu ve iniş borusu yapılacak.

Çalışma kapsamında bugüne kadar duvarların temizliği yapılırken iklim şartlarından dolayı oluşan bitkilerin temizlenmesi ve bitkileri yüzeyden uzaklaştırıcı ilaçlamalar da yapıldı. Kumlama yapılarak taş yüzeylerindeki atmosfer şartlarına bağlı kirlenme, sıva harç parçaları ve tozlar alınarak orijinal yüzeyin ortaya çıkarılması sağlandı.

Kurşun yenileme yapılıp dış cephe imalatının sonlanmasının ardından caminin içerisindeki küçük pencereler yenilecek. Döşemesinde herhangi bir kaplama olmayan cami tabanına ahşap döşeme yapılacak.

Yüklenici firma camideki çalışmalarına devam ederken mahalle muhtarı Orhan Eryılmaz, Küçük Cami'nin 2004 yılında restorasyon çalışması yapıldığını fakat yapılan restorasyon çalışmasının hatalı olduğunu savundu.

Cami kubbesinin su giderlerinin ve oluk giderlerinin olmaması nedeniyle yağmur ve karda duvarların su çektiğini ve içeriye geçtiğini kaydeden Eryılmaz, "Geçen yıl içerisinin tadilatını biraz da olsa yaptırdık. Valimiz Kamuran Taşbilek'in destekleriyle caminin faaliyete geçebilmesi için yeniden restorasyon yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 1 aydır çalışmalar devam ediyor. Bizler de firmaya yardım ediyoruz" dedi.

Caminin girişinin olması gerekenden 25 santimetre aşağıda kaldığına dikkat çeken Eryılmaz, bu kısmın restorasyon sürecinde mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini, yapılmaması halinde yine yağmurda karda caminin içerisine su girebileceği konusunda yetkilileri uyardı.

Türkiye'de adını değerli bir madenden alan tek şehir olan Gümüşhane'nin eski yerleşim yeri olan ve bir dönem Osmanlı padişahları adına paraların basıldığı tarihi madenci şehri Süleymaniye Mahallesi yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rumların bir arada yaşaması nedeniyle 'Hoşgörü merkezi' olarak nitelendiriliyor. İl merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Süleymaniye mahallesi 3.derece kentsel ve doğal sit alanı olmasının yanında geçmişin izlerini taşıyan camiler, minareler, kiliseler, hanlar, köprüler, hamamlar ve dükkanlar gibi 30'dan fazla tarihi eserin günümüze ulaştığı bir alan. Bu eserler arasından günümüze miras kalan ve resmi kaynaklarda Danişmendlilerin bölgeyi fethi sırasında 1200'lü yılların başında yapıldığı ifade edilen Küçük Cami kapısının zemin seviyesinden alçak olması nedeniyle sürekli içine su alması, avlusunda restorasyondan kalan inşaat artıklarının görüntüsüyle ve çatısının oluksuz olması nedeniyle duvarlarının tahrip olmaya başlamasıyla gündeme gelmişti.