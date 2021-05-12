Ecdat yadigarı asırlık camileri bayrama hazırlayan milli sporcular dayanışma örneği gösteriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ecdat yadigarı asırlık camileri bayrama hazırlayan milli sporcular dayanışma örneği gösteriyor

Ecdat yadigarı asırlık camileri bayrama hazırlayan milli sporcular dayanışma örneği gösteriyor
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de bayram namazında cemaati ağırlayacak ecdat yadigarı camiler, muay thai milli takım sporcuları, antrenörler ve köylüler tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

Düzce'de bayram namazında cemaati ağırlayacak ecdat yadigarı camiler, muay thai milli takım sporcuları, antrenörler ve köylüler tarafından temizlenerek dezenfekte edildi.

Akçakoca ilçesine bağlı Çayağzı köyünde 1323'te Orhan Gazi döneminde çivi çakılmadan çantı tekniğiyle yapılan Orhangazi Camisi ile Hemşin köyünde 2. Mahmud tarafından 1834'te inşa edilen Cuma Camisi, bayram namazında cemaatle buluşacak.

Camilerin bayrama hazır hale getirilmesi için hummalı çalışma yürüten köylülere muay thai milli takım sporcuları ve antrenörleri de destek verdi.

Kentte birçok sosyal projeye imza atan sporcular, üzerlerine koruyucu kıyafet giyerek süpürge ve bezlerle camileri temizledi.

Yardımseverlerden destek alan sporcular, dezenfektan cihazıyla camilerde en küçük noktaya kadar temizlik çalışması yaparak gösterdikleri dayanışma örneğiyle takdir topladı.

"Camilerimiz ilaçlandı ve temizlikleri yapıldı"

Muay Tai Milli Takım Antrenörü Muhammed Bişgin, AA muhabirine, camilerin manevi duyguların çok yoğun yaşandığı yerler olduğunu söyledi.

Camilerin bayrama hazırlanması konusunda kendilerinin de katkısı olmasını istediklerini dile getiren Bişgin, "Camilerimiz bize ecdadımızdan yadigar. Bizi de duygulandırdı. Sporcu arkadaşlarla hem tarihi camilerimizi gezelim hem de temizliğini yapalım dedik. Dezenfeksiyon işlemini yaptık, sildik, süpürdük... Bayram namazı kılınacağı için köy halkına hazır olsun istedik camilerimiz. Camilerimiz ilaçlandı ve temizlikleri yapıldı." diye konuştu.

"Sporcu kişiliği ve duruşuyla örnek olmalı"

Milli sporcu Önder Malkoç da sporcunun kişiliği ve duruşuyla örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "Milli sporcuyuz ve vatanımıza hizmet etmek zorundayız. Vatana, millete hizmet etmek için müsabakalara çıkmamız yetmez. Ramazan ayında tarihi Hemşin (Cuma) ve Orhangazi camilerine gelerek hizmet edelim dedik. Herkes yasaklarda evindeyken bizler de bayrama camimizi temizleyelim dedik." ifadelerini kullandı.

"Sporcuların örnek davranışı karşısında çok duygulandık"

Hemşin köyü muhtarı Ayhan Kibar ise milli sporcuların örnek davranışı karşısında çok duygulandıklarını kaydetti.

Gençlerin yardım talebini memnuniyetle karşıladıklarını, çalışmadan köylülerin de çok mutlu olduğunu anlatan Kibar, "Ramazan ayında gelmişler, bizleri düşünüyorlar sağ olsunlar. İnşallah yurt dışındaki büyük müsabakalara gittiklerinde bayrağımızı göndere çekerler ve bizi gururlandırırlar. Bunun için kendilerine bu camide dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ecdad yadigarı camiler yıllara meydan okuyor

Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde 8 metre genişlik ve 12 metre yüksekliğe sahip Orhan Gazi Camisi, mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.

Caminin bahçesinde, Osmanlı dönemine ait mezar taşları göze çarpıyor.

Alt kısmı yığma taşlarla üstü ahşaptan inşa edilen cami, inanç turizminde önemli bir konumda bulunuyor.

Cuma Camisi de çivisiz, birbirine geçirilme yöntemine göre kesilmiş kerestelerden oluşan yapısıyla görenleri büyülüyor.

Birinci katında taş işçiliği örneği, ikinci katında ise çandı tekniği kullanılarak inşa edilen cami, aynı zamanda ibadet turizmi açısından normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Ali Babacan Donald Trump İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Aleyna Tilki Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ecdat yadigarı asırlık camileri bayrama hazırlayan milli sporcular dayanışma örneği gösteriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:40:37. #1.16#

title