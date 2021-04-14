Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkı sözleri! Yalnız Uyunmaz şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkı sözleri! Yalnız Uyunmaz şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkı sözleri! Yalnız Uyunmaz şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı Yalnız Uyunmaz geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 20 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkı sözleri nedir? Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkısının sözleri nelerdir?

Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkı sözleri merak edildi. Peki yeni çıkan Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkısının sözleri nedir?

EBRU YAŞAR - YALNIZ UYUNMAZ ŞARKI SÖZLERİ

Yapma beni böyle yalnız ortada bırakma

Duramam sensiz,

Susma anlat içindeki kalan duygularla çözeriz belki

Ağla dök içindeki kini biraz rahatla iyi gelecek

Sonra bu kararsız kalbim demlenip belki yine bana dönecek.

Hayat senin, karar senin gel dersen seninim.

--

Yalnız uyunmaz, uyunmaz

Sana sarılmadan olmaz

Ne günah işledi kalbim

Bilse bi mesele kalmaz

Yoluna güller koydum

Lafımı kaç kere yuttum

Başımı bir sana eğdim

Bunları nasıl unuttun

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkısı Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 20 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz Müzik: Melda Gürbey - Fikret Dedeoğlu

Düzenleme: Erhan Bayrak

Yönetmen: Gülşen Aybaba

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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