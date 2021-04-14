Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkı sözleri! Yalnız Uyunmaz şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı Yalnız Uyunmaz geçtiğimiz günlerde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 20 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkı sözleri nedir? Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkısının sözleri nelerdir?
Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkı sözleri merak edildi. Peki yeni çıkan Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkısının sözleri nedir?
EBRU YAŞAR - YALNIZ UYUNMAZ ŞARKI SÖZLERİ
Yapma beni böyle yalnız ortada bırakma
Duramam sensiz,
Susma anlat içindeki kalan duygularla çözeriz belki
Ağla dök içindeki kini biraz rahatla iyi gelecek
Sonra bu kararsız kalbim demlenip belki yine bana dönecek.
Hayat senin, karar senin gel dersen seninim.
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Yalnız uyunmaz, uyunmaz
Sana sarılmadan olmaz
Ne günah işledi kalbim
Bilse bi mesele kalmaz
Yoluna güller koydum
Lafımı kaç kere yuttum
Başımı bir sana eğdim
Bunları nasıl unuttun
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ebru Yaşar - Yalnız Uyunmaz şarkısı Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 2 milyon izlenme ve 20 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz Müzik: Melda Gürbey - Fikret Dedeoğlu
Düzenleme: Erhan Bayrak
Yönetmen: Gülşen Aybaba