Ebru Yaşar kimdir? İbo Show konuğu Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli?

Ebru Yaşar kimdir? 9 yıl aranın ardından ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konuğu Ebru Yaşar oluyor... Peki, İbo Show konuğu Ebru Yaşar kimdir? İbo Show konuğu Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli?

Yıllar sonra ekrana geri dönen İbo Show, birbirinden değerli konuklarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. 13 Şubat akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de Ebru Yaşar. Peki, İbo Show konuğu Ebru Yaşar kimdir? Ebru Yaşar kaç yaşında, nereli?

EBRU YAŞAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 8 Ağustos 1977

Kaç yaşında: 43 yaşında

Nereli:Ankara

Aslen Ağrı-Eleşkirtlidir. Abisi vardır. Babası polis, annesi maliyede memur idi. İlkokul birinci sınıfa kadar Ankara'da okuduktan sonra babasının tayin olduğu Tokat'ta okuluna devam etti. Ardından İstanbul tayini ile ortaokulu İstanbul'da okumuştur. Liseyi ise tayin oldukları Bitlis'de okudu. Ardından Adapazarı tayini geldi.

Adapazarı'ndayken İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuar sınavlarına girdi ve kazandı. Türk Müziği bölümünde okuyarak mezun oldu.

Ebru Yaşar ismi insanların kulağına ve hafızasına ilk olarak İbrahim Tatlıses'in desteği ile çıkardığı "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" adlı şarkısı yer etmiştir. Ancak bununla birlikte ilk albümü olan "Bu Sahilde" adlı albümü İbrahim Tatlıses ile tanışmasından yaklaşık 4 yıl önce 1995 yılında Burhan Çaçan'ın müzik şirketinden piyasaya çıkmıştır.

Bu ilk albümü ile Magazin Gazetecileri Derneğinden "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülünü kazanan Ebru Yaşar ikinci albümü "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" ile büyük ses getirdi. Bu albüm ve çıkış şarkısıyla "Yılın Kadın Sanatçısı" ve "Yılın Şarkısı" ödüllerini aldı.

"O Beni Sırtımdan Vurdu" ve "Yalan" şarkılarıyla da müzik listelerinin üst sıralarında yer almayı başardı. "Aşkımız Buraya Kadar" ve "Yeşillenirim" albümleriyle başarısını sürdüren Ebru Yaşar, 2007 yılında Avrupa Müzik'le anlaştı ve 2008 sonunda "Seviyorum Seni" isimli yepyeni albümüyle müzikseverlerle buluştu. Albüme ismini veren şarkıda İsmail YK ile düet yapan Ebru Yaşar, yine müzik listelerinin zirvesine oturdu.

Uzun bir aradan sonra 2011 de 'Delidir' albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Ebru Yaşar, albümüne adını verdiği Sezen Aksu'nun parçasını Türkçe, Kürtçe ve Arapça okuyarak bir ilke imza attı. İlk defa sıfır bir şarkıyı, hem de Sezen Aksu'nun parçasını Kürtçe'ye çevirdiler. Bugüne kadar yapılmamış bir şeydi ve ilkleri yapmayı seviyordu.

Youtube'a baktığımız zaman şarkının Kürtçe ve Arapça hali, Türkçe'den daha fazla dinlendi. 2012 de Ebru Yaşar, yeni tek şarkılık çalışması 'Ağlayamıyorum' ile popüler müzik piyasasını hareketlendirdi.

1999 yılının mayıs ayında İbrahim Tatlıses'in yardımıyla Ebru Yaşar Seni Anan Benim İçin Doğurmuş adlı 2.albümünü çıkardı. 2.albümü 1.5 milyon satış elde etti. Aynı yıl kral tv video müzik ödüllerinde 1999'da en iyi arabesk kadın sarkıcı yılın şarkısı en iyi beste dalında 3 ödül birden aldı.

5.albümü 26 kasım 2008 tarihinde İsmail YK ile düet şeklinde Seni Seviyorum adlı bir şarkı çıkarmıştır.2013 yılının Nisan ayında "Sanat-ı Ebru" adlı albümünü çıkardı.2017 yılında Haddinden Fazla albümünü çıkardı.

Ebru Yaşar, 1,5 yıldır birlikte olduğu işadamı Necat Gülseven ile 23 Haziran 2015 tarihinde evlendi.

Ödülleri :

1995 – Magazin Gazetecileri Derneği (MGD)Yılın Kadın Şarkıcısı

1999 – 6. Kral TV Video Müzik ÖdülleriArabesk-Faztazi En İyi Bayan

1999 – 6. Kral TV Video Müzik ÖdülleriEn İyi Beste (Seni Anan Benim İçin Doğurmuş)

1999 – 6. Kral TV Video Müzik ÖdülleriEn iyi şarkı (Seni Anan Benim İçin Doğurmuş)

2003 – İstanbul FMYılın En Çok İstek Alan Şarkısı (Yeminim var)

Albümleri :

1995 – Bu Sahilde

1997 – Sevenler Ölmez

1999 – Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

2003 – Aşkımız Buraya Kadar

2006 – Yeşillenirim

2008 – Seviyorum Seni

2011 – Delidir

2012 – Ağlayamıyorum (Tekli)

2013 – Sanat-ı Ebru

2014 – Cumartesi (Tekli)

2017 – Haddinden Fazla