Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: "Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı"
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Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: "Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı"

Ebru Yaşar'dan estetik itirafı: 'Değişmeseydim şimdi yüzüme bakmazlardı'
Hürriyet - Haberler | Magazin

'DEĞİŞMEYİP YERİMDE SAYSAYDIM, ŞİMDİ YÜZÜME BAKMAZLARDIYıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hatırlatılan Yaşar, "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor.

'DEĞİŞMEYİP YERİMDE SAYSAYDIM, ŞİMDİ YÜZÜME BAKMAZLARDI

Yıllar içerisindeki değişiminin sık sık gündeme gelmesi hatırlatılan Yaşar, "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal. Kim ne derse desin eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.

'KIRGINLIKLARIN BİR ÖMÜR BOYU SÜRMESİ DOĞRU DEĞİL'

İbrahim Tatlıses ile yıllar süren küslüğünün sona ermesine de değinen ünlü sanatçı, "İbrahim Bey ile uzun yıllar aynı sahneyi paylaştık. Ancak en önemlisi uzun yıllar ticaret yaptık. Bu ticaret tek taraflıydı. Çoğu zaman İbrahim Bey kazanıyordu. Bu yüzden büyük kırgınlıklar oldu. Daha sonra İbrahim Bey talihsiz bir olay yaşadı. Aradan geçen uzun yılların ardından İbrahim Bey beni İbo Show'a davet etti. Program vesilesiyle barıştık. Kırgınlıkların bir ömür boyu sürmesi doğru değil. Kırgınlıkları unutmak lazım" sözleriyle Tatlıses ile barışma sürecini anlattı.

'1 YILDIR PARA KAZANAMIYORUM'

Sanatçıların pandemi sürecinden çok etkilendiğinin altını çizen Ebru Yaşar, "Bir yıldır sektörden para kazanamama rağmen single ve albüm yapmaya devam ediyorum. Hayranlarımla iletişimimi kesmemek adına yoğun çaba sarf ediyorum" diyerek sanatçıların yaşadığı zorluklara değindi.

'MEMLEKETE FAYDALI İŞLER YAPMAK İSTERİZ'

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine okul yaptıran Ebru Yaşar, "Okul yaptırmak, eşimin ve benim hayattaki ideallerimizden bir tanesiydi. Allah başka imkanlar verirse seve seve memlekete faydalı şeyler yapmak isteriz" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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